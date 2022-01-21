Захмарні тарифи: звідки беруться тисячі гривень у платіжках і чи можливо зменшити комірне

Захмарні тарифи: звідки беруться тисячі гривень у платіжках і чи можливо зменшити комірне

В тепломережах зауважують: від листопада в Україні - нові правила нарахування.

Жителі Одеси, Дніпра та Запоріжжя почали отримувати "космічні" платіжки за тепло. Нарахування сягають ста гривень за квадратний метр. Здебільшого це стосується будинків до двох поверхів. Проте, є й випадки, коли страждають і мешканці висоток. Причини – щоразу різні.

Про те, як урятуватися від таких нарахувань - 21 січня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

В тепломережах зауважують: від листопада в Україні - нові правила нарахування. Жителі малоповерхових будинків платитимуть більше, надто якщо не мають теплових лічильників.

Єдиний вихід, кажуть юристи, – встановлювати лічильники тепла та міняти керуючі компанії.

Але встановити прилади обліку тепла - нелегко. Проте після встановлення лічильника суми в квитанціях зменшаться мінімум на чверть, кажуть фахівці. Але вже нараховане - люди все одно мають сплатити. Інакше на них чекають суд і позбавлення субсидій.

Новини Запоріжжя: як урятуватися від "космічних" сум у платіжках за тепло

Як повідомлялося, в Офісі президента заявили, що опалювальний сезон 2021-2022 буде без перебоїв і підвищення тарифів, керуючись Меморандумом, який раніше підписали між Кабінетом міністрів, Офісом президента, місцевою владою і "Нафтогазом України".

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