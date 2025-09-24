Загнати мільйони в лузу: в Україні новий тренд на будівництво полів для гольфу за держкошти

Гольф / © pexels.com

В Україні з’явився новий тренд — будівництво гольф-майданчиків. У Києві та Львові на ці проєкти планують витратити мільйони гривень. Таке будівництво під час війни і постійного браку ресурсів викликало шквал критики в соцмережах. Зокрема — на тлі того, коли від початку повномасштабної війни було закрито лише 63 житлові потреби переселенців.

Усе про будівництво полів для гольфу в Україні під час війни читайте на ТСН.ua.

Гольф-майданчик на території Київської обласної лікарні

На території Київської обласної лікарні з’явиться гольф-майданчик за майже 46 млн млн грн площею майже 1 500 кв. м. Це чимала ділянка поряд із промзоною, залізничною гілкою та Сирецьким гаєм.

Так, оголошення в електронній системі публічних закупівель Prozorro свідчить про те, що комунальне некомерційне підприємство Київської обласної ради «Київська обласна клінічна лікарня» планує облаштувати гольф-майданчик на території лікарні за 45 млн 962 тис. 446 грн.

В оголошенні вказано, що проєкт передбачає «влаштування елементів благоустрою території з облаштуванням спортивного та гольф-майданчика із встановленням тимчасових споруд» на вул. Віктора Некрасова, 49 у Києві.

Згідно з технічними характеристиками робіт, що їх виконуватимуть підрядники. Площа нового поля становитиме 1494 кв. м — принаймні на такій площі заплановано влаштувати накриття з суцільного синтетичного матеріалу у земляному полотні та покриття з фігурних елементів мощення.

Кінцева дата подання тендерних пропозицій — 30 вересня. Аукціон має розпочатися 1 жовтня, а завершити роботи планують до 25 грудня 2026 року.

«Замовник не приймає до розгляду тендерну пропозицію, ціна якої є вищою, ніж очікувана вартість предмета закупівлі. Єдиним критерієм оцінки тендерних пропозицій на дану закупівлю є ціна», — вказано в тендерній документації.

Тендер на будівництво гольф-майданчика на території Київської обласної лікарні / © ProZorro

Гольфове поле для ветеранів під Львовом

Водночас під Львовом на території Грибовицького полігону твердих відходів планують облаштувати гольфове поле для ветеранів. Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий у відеозверненні. Бюджетних грошей на це не витрачатимуть.

«Ви будете довго гадати, де я є, який парк, який сквер. Насправді ми знаходимося на території Грибовицького полігону твердих відходів, який має різну славу. Але йдуть етапи рекультивації, сьогодні біологічна фаза, сьогодні висадили тут вже траву. Хоча під тими 38 гектарами є дуже складні конструкції, пожежогасіння, відведення води, інші речі, все робиться чітко і незабаром тут буде велике гольфове поле для наших ветеранів як один з елементів реабілітації. Дякую всім благодійникам, які долучаються і всім, хто нам допомагає», — розповів Садовий у зверненні.

Своєю чергою на сайті Львівської міськради повідомляється, що на полігоні почався посів багаторічних трав із Данії. Вже засіяно 80 тис. кв. м (це як чотири площі Ринок або півтора стадіони «Арена Львів»). До кінця року купол засіватимуть вдруге. А далі розпочнеться посів на схилах і терасах полігону.

Окрім облаштування самого поля для гольфу, передбачено 10 кабінок, 10 місць для гравців. Також облаштують санвузли, місця для відпочинку та для переодягання.

Зазначається, що ці роботи профінансує турецький підрядник разом із Європейським інвестиційним банком. Коштів міста на це не витрачатимуть, наголосили в ЛМР.

Скільки коштує збудувати поле для гольфу та інвентар для гри?

За інформацією спеціалізовних компаній, які займаються облаштуванням полів для гольфу, навіть за наявності ідеальної ділянки, будівництво поля для гри — це дорога інвестиція. Будівництво поля на дев’ять лунок (пар 3, 4 і 5) коштує щонайменше 1 млн євро. Річне утримання такого поля спеціалізованим підрядником коштуватиме приблизно 180 тис. євро.

Вартість інвентарю для гольфу може дуже сильно відрізнятися, оскільки залежить від багатьох факторів, таких як виробник, матеріал, рівень гравця (початківець, любитель, професіонал) та стан інвентарю (новий чи вживаний). Нижче наведено орієнтовні ціни на основні елементи інвентарю в Україні:

Набори для початківців: від 10 тис. до 30 тис. грн. Це зазвичай включає базовий набір ключок, достатній для початку гри.

Професійні або брендові набори: від 50 тис. до 80 тис. грн і вище. Окремі ключки (драйвери, патери) можуть коштувати від 7 000 до 40 тис. грн і більше, залежно від моделі та виробника (Callaway, TaylorMade, Titleist тощо).

Комплекти з 3-х м'ячів для гольфу коштують від 300 до 850 грн.

Сумки для гольфу (гольф-беги):

Прості сумки (стенд-беги): від 5 000 до 15 тис. грн.

Професійні та брендові сумки (карт-беги, турнірні): від 20 тис.до 40 тис. грн і більше.

Додаткові витрати: спеціальний одяг та взуття для гольфу також є частиною інвентарю, і їх вартість може значно варіюватися. Аксесуари: рукавички, маркери, рушники, чохли для ключок та інші дрібниці, які теж мають свою ціну.

Реакція українців у соцмережах на поля для гольфу

Користувачі соцмереж критично висловлюються про гольф-майданчик у Київські обласній лікарні та поле для гольфу під Львовом.

Щодо поля для гольфу під Львовом, то депутат Запорізької міської ради та військовослужбовець Валерій Прозапас написав у мережі, що вапітальні видатки, спрямовані не на оборону та поки не зупинена окупаційна армія, — це, м’яко кажучи, стратегічна помилка.

«Потужний відосік Садового про будівництво „гольф-поля для наших ветеранів“ під час відселення чергових 18 населенних пунктів тільки на Дніпропетровщині виглядає як знущання. Туди ж саме безкінечні „реконструкції харчоблоків“ біля фронту, „ремонти фасадів“ та інше закопування державного ресурсу в землю (як в Запоріжжі, яке зносять КАБами, але замість розвитку ППО будують «підземні школи», в які не факт, що за рік взагалі буде кому ходити)», — йдеться в дописі військового.

Він наголосив, що влада чомусь не здатна зупинити «шизофренічні витрати».

«Тому маємо щоденне просування ворога та нарощування його повітряного терору з одного боку, а з іншого — буквальне купання в баблі бенефіціарів неадекватних витрат», — додав Прозапас.

Поля для гольфу замість житла для ВПО

Зауважимо, на тлі появи тренду з будівництвом полів для гольфу в Україні у черзі на тимчасове житло перебувають 23,1 тис. переселенців. Це дані Міністерства розвитку громад та територій на грудень 2024 року. Водночас, у Єдиній базі внутрішньо переміщених осіб значиться аж понад 220 тис. активних заяв про потребу в житлі. Варто наголосили, що від початку повномасштабної війни було закрито лише 63 житлові потреби ВПО.