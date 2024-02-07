"Заходило 13 людей, а вийшло 3": боєць "Мансур" розповів про тяжкі бої та ракетний удар через зраду

Воїн тепер тренує новобранців.
Боєць на позивний "Мансур" нині тренує військових. Вчить майбутню піхоту тримати оборону та йти на штурм. Спирається на особистий досвід, адже сам був штурмовиком.
Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Алли Хоцянівської.
Як відбуваються тренування
"Мансур" під час тренування пильно спостерігає за кожним рухом новобранців. Він разом з іншими військовими готує особовий склад 59-ї окремої мотопіхотної бригади. Рухи відточують до автоматизму. Аби потім не робити помилок в бою. Піхоту вчать тактичній медицині, штурмовим діям та обороні. Та головне - поводженню зі зброєю.
"Піхотинця повинні розбудити і він повинен зробити все чітко, правильно, просто на рефлексі. Якщо йде бій, в них кинули гранату, осколки не потрапили, але вибухова хвиля дала по вухах. Тоді завжди погано, але піхотинець повинен стріляти", - каже "Мансур".
Історія "Мансура"
"Мансур" до 59-ї бригади він приєднався на Херсонщині. Брав участь у звільненні правобережжя. До того воював на Запоріжжі. Двічі був поранений. "Мансур" мобілізувався на початку повномасштабного вторгнення. Він мобілізувався після того, як російська ракета потрапила у житловий будинок.
Він зібрав групу однодумців. Розвідка, спецоперації, штурми позицій противника. Вони завжди йшли попереду піхоти. Боєць каже - готовим треба бути не лише морально, а й фізично. До позицій подекуди доводиться йти кілометри, з усією амуніцією та боєкомплектом. А іноді й виносити поранених на собі. Бувають і дуже тяжкі бої.
"Це коли заходило 13 людей, а вийшло 3. Тоді був дуже тяжкий бій", - згадує боєць.
"Мансур" отримав тяжке поранення через зрадників
Саме через зрадників, ймовірно, серед місцевого населення - "Мансур" і отримав важке поранення вже не в бою. Це був ракетний удар по полігону. Осколки прошили його грудну клітину. Майже місяць провів у лікарні. За ці два роки він переоцінив своє життя.
"Ти цінуєш тепло, що дім можна опалити. Що перебуваєш не у холоді. Ось такі моменти. Що є що поїсти, що харчується не сухпайком. Ти цінуєш найпростіше - навіть домашній затишок, поспати, відпочити", - каже воїн.
Після отриманого поранення "Мансур" міг звільнитись із війська, та переконаний, його знання та досвід стануть у нагоді для новобранців. Армії як ніколи потрібні люди.
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Нагадаємо, законопроєкт про мобілізацію ухвалили в першому читанні.
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