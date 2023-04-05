“Заходять на вулиці – д*хнуть, але лізуть ще": військовослужбовиця "Відьма" про росіян у Бахмуті

За її словами, росіяни працюють малими групами, тому що це єдина тактика, яка дозволяє їм просуватися.

Військові і волонтери, які з'являються в ефірах національного телемарафону, говорять про те, що на Бахмутському напрямку російські військові майже не застосовують техніки і працюють малими групами.

Які змінилась тактика ворога за останній місяць, в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua розповіла військовослужбовиця Ольга Бігар – офіцерка 241 ОБр ТрО ЗСУ із позивним “Відьма”.

За її словами, росіяни працюють малими групами, тому що це єдина тактика, яка дозволяє їм просуватися. А з бронетехнікою ворогу зараз дуже важко працювати.

"Всі пам’ятають спроби російського наступу на Вугледарському напрямку і чим це закінчилося. Вони розуміють, що працювати класичними наступальними колонами по нашій обороні — неефективно і летально", – зазначила "Відьма".

Які підрозділи ворога воюють у Бахмуті

Також вона прокоментувала, хто зараз складає основний масив сил ворога.

"Ми нищимо окупантів. В окуляр снайперської гвинтівки, звісно, можна роздивитися якісь шеврони. Але коли працюєш з дрона, то ти бачиш просто окупантів, яких ми знищуємо нашими вогневими засобами. У росіян і раніше кадрові війська знаходилися на території передмістя Бахмуту і вони працювали не лише за допомогою “вагнерівців”. ПВК просто проривала лінію оборони в тих чи інших місцях, застосовуючи просто живу силу", – каже військовослужбовиця.

Бігар зазначає, що російське командування посилало своїх людей для того, щоб розмінувати якісь ділянки, щоб просто закидати м’ясом певну ділянку окопа, аби у наших бійців від великої кількості пострілів просто заклинила зброя і можна було зробити маленьку дірочку в лінії оборони.

Зараз у Бахмуті працюють різні вороді підрозділи, тому там дуже складно працювати якимось одним видом сил або родом військ.

"Тому зараз вони застосовують різні підрозділи. Їхній рівень мотивації зрозумілий. Вони думали, що щойно зайдуть на одну вулицю, Бахмут буде їхній. Але вийшло інакше — зайшли на одну вулицю, под*хли і продовжують заходити. Все повторюється, збільшуються лише масштаби смертей, оскільки в місті це набагато важче. А нам працювати в обороні в місті трохи легше. Зараз тривають запеклі бої. Наші воїни в обороні, викладаються на максимум, деморалізують ворога, знищують живу силу, його техніку", – підсумувала вона.