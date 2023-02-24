Захопити аеропорт Кишинева: Жданов розповів, що Росія замислила влаштувати у Молдові

Експерт не виключив, що на допомогу Молдові прийде Україна та навіть американські війська.

Росія вкладає гроші в розхитування ситуації в Молдові і може спробувати захопити аеропорт Кишинева і вивести його з ладу, а от висадити там свій десант агресорці не вдасться.

Таку думку в інтерв’ю ТСН.ua висловив військовий експерт Олег Жданов.

"Я думаю, що Росія вкладає туди гроші (в розхитування ситуації в Молдові – ред.). Росія – така особлива країна, що навіть коли вони знають, що програють, вони все одно будуть туди вкладати гроші і намагатися – "авось воно щось вигорить", – звернув увагу експерт.

Однак, єдине на що здатна РФ на сьогодні, – спробувати захопити аеропорт у Кишиневі.

"Єдине, що вони можуть зробити на сьогоднішній день: перше – це зробити якийсь терористичний акт стосовно от захоплення аеропорту (в Кишиневі – ред.). Але туди висадити російські війська – це неможливо, тому що Придністров’я знаходиться в анклаві між територією Румунії і територією України. У нас достатньо військ. А Румунія – взагалі країна НАТО і я думаю, що ніхто там не буде надавати повітряний простір для висадки десанту", – пояснив Жданов.

"А захоплення аеропорту з метою недопущення висадки військ країн-партнерів – так, такий варіант можна розглядати", – зазначив він.

Військовий експерт додав, що при цьому Росії ще "треба розхитати політичну ситуацію, щоби це відбулося таким чином, що люди на вулицях, протести, змусити уряд і президента піти у відставку, і на цьому тлі привести до влади більш проросійські партії".

"А щоб не було підсилення силового блоку Молдови, можливе захоплення аеропорту і виведення його з ладу, як це вони зробили колись у Приштині. До речі, таким чином Єльцин – на той час керівник Росії – сформували Косово. Косово сформували завдяки цій спецоперації російських військ у Югославії. От у Молдові можливий такий варіант", – припустив Жданов.

Він зауважив, що такий розвиток подій у Молдові цілком реальний, адже силові структури країни дуже слабкі, особливо Міноборони.

"Я так розумію, як сказав президент Зеленський, Україна чекає звернення з боку Молдови. У нас є сили й засоби. Ми змушені були з початку цього масованого вторгнення і раніше тримати війська на кордоні з Молдовою в тій частині, де присутні російські війська. Вони в нас є по сьогоднішній день. Ми не допустили пробивання сухопутного коридору до Придністров’я. Ми не допустили висадки морського і повітряного десанту для формування коридору до моря. Так що у нас є достатньо сил і засобів, і якщо офіційно Молдова звернеться до України, то можемо їм допомогти у вирішенні питання демілітаризації цієї території", – розповів військовий експерт.

Він не виключив, що саме про це президент США Джо Байден міг розмовляти напередодні з президенткою Молдови Маєю Санду на зустрічі у Варшаві. Експерт припустив, що на допомогу Молдові можуть прийти повітряно-десантні війська США, які не входять до складу НАТО і дислокуються сьогодні на території Польщі.

Нагадаємо, президентка Молдови Мая Санду в середині лютого повідомила, що Росія планує влаштувати в її державі держпереворот та використати Кишинів у війні проти України.

А новоспечений прем’єр Молдови Дорін Речан передодні заявив про необхідність провести демілітаризацію Придністров'я та видворення звідти російського окупаційного контингенту.

Після цієї заяви речник президента РФ Дмитро Пєсков вдався до погроз на адресу Молдови і заявив: "Нашим молдовським візаві хотілося б порекомендувати бути вельми і вельми обережними з цим".

Після заяви Речана президент України Володимир Зеленський заявив, що держава готова допомогти Молдові з Придністров’ям, якщо це утворення загрожуватиме територіальній цілісності самої України.

Ввечері 23 лютого в Міноборони РФ звинуватили Україну в нібито підготовці до "вторгнення" до Придністров'я.

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