Захоплена ЗАЕС "повністю вийшла з-під контролю": чим можуть обернутися дії окупантів

Директор МАГАТЕ, який відвідував Україну тричі, але так і не побував на окупованій росіянами ЗАЕС, попередив про ядерну загрозу. Рафаель Гроссі наголосив, що ланцюжок постачання обладнання і запасних частин на станцію перерваний. Саме тому в агентстві не впевнені, чи отримує ЗАЕС усе, що їй потрібно.

Чим можуть обернутися такі дії російських окупантів, у сюжеті ТСН.

Запорізька АЕС - найбільша атомна станція Європи - "повністю вийшла з-під контролю", заявив директора МАГАТЕ. Рафаель Гроссі - людина, яка б мала забезпечити ядерний контроль всієї планети. Втім, він заявив: "Всі принципи ядерної безпеки були порушені. На карту поставлено надзвичайно серйозну, надзвичайно серйозну і небезпечну справу".

Запорізька атомна електростанція в місті Енергодар була захоплена окупантами на початку березня. Того ж дня українська влада заявила про ядерний тероризм з боку держави-окупантки. Адже російські війська бездумно обстрілювали ядерний об’єкт - це зафіксували камери відеоспостереження, а також підтвердив персонал станції, який в ту ніч збув на зміні.

Згодом Росія перетворила найбільшу атомну електростанцію з шістьма енергоблоками та власним сховищем відпрацбованого ядерного палива на військову базу. Саме з території АЕС нині росіяни обстрілюють Нікополь.

Міжнародна агенція з атомної енергії в момент окупації обмежилась глибоким занепокоєнням і релізом. У ньому прописали сім, здавалося б, непорушних принципів, ядерної безпеки. Втм, сьогодні там були змушені визнати, що Росія порушила кожен.

До слова, директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі тричі відвідував Україну. Під час одного з таких візитів на звільнену Чорнобильську АЕС, де росіяни вкрали все обладнання, ТСН запитала в нього, коли він дістанеться до окупованого Енергодару. Тоді він заявив, що "працюють над цим питанням, приїдуть туди, як тільки це стане можливим".

Від момента захоплення ЗАЕС росіянами станція працює на півтора блоки. е означає, що дає електрику на мінімум. Персонал працює буквально під дулами автоматів. Також були спроби привезти на станцію спеціалістів з "Росатома", які вимагали від керівництва станції щоденних звітів.

Втрутитися і звільнити найбільший ядерний об’єкт Європи від окупантів вимагала українська влада від МАГАТЕ. Утім, там постійно наголошували, що вони поза політикою, а тому можуть допомогти хіба технічно. Справді, в жодному статутному документі МАГАТЕ не прописано, як діяти, якщо атомні об’єкти захопили чужинці, а тим більше перетворили їх на військові бази.

Утім, справа, не лише у відсутності протоколів. "Ця відома організація, на жаль, фактично контролюється росіянами. Воні дуже активно працювали в тому напрямку, щоб отримати контроль над процесами всередині МАГАТЕ", - пояснює директор Центру дослідженя енергетики Олександр Харченко.

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Нині Гроссі заявляє про готовність приїхати на ЗАЕС. Втім, тепер це не влаштовує українську сторону. "Якщо є наміри відвідати Запорізьку станцію до повернення Україною контролю над нею, то це не загравання - це гра на чужому полі, на російському полі. Для мене це виглядає спробою легітимізації присутності російських військ на ЗАЕС", - міністр енергетики Герман Галущенко.

На 161 день війни у МАГАТЕ змушені визнати: їхні принципи для росіян, що окупували станцію, порожній звук. "Поки триває ця війна, бездіяльність є безсовісною. Якщо станеться аварія на Запорізькій атомній електростанції, ми не будемо звинувачувати стихійне лихо. Нам доведеться відповідати лише перед собою", - каже Гроссі.

Поки росіяни зберігають контроль над найбільшим атомним об'єктом Європи, то у небезпеці перебуваємо усі ми. Тут навіть махати ядерними боєголовками не треба. Один невірний рух і катастрофа, яка у шість разів більша за Чорнобильську може, накрити планету.

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