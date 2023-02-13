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Захоплені технічними можливостями цієї техніки: перші враження українських танкістів від “Леопардів”

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Захоплені технічними можливостями цієї техніки: перші враження українських танкістів від “Леопардів”

Фото: Associated Press

Поки ТСН не вдалося поспілкуватися з українськими танкістами, але від інструкторів відомо, що вони захоплені ергономічністю і інженерними рішеннями “Леопарда”

Полігон у польському Свентошуві, де відбувається тренування українських військових, які вчаться керувати сучасними танками "Леопард-2",  сьогодні відвідує президент Польщі, йдеться в ТСН

Тут понад півтора десятка “Леопардів-2” і вже тиждень українські танкісти тут вчаться ними воювати. Тренується 21 екіпаж, а це 105 осіб. Графік тренувань доволі традиційний - спочатку теоретичні заняття, далі на симуляторах, потім робота в полі і на сам кінець польські і канадські інструктори перевірять набуті вміння. 

“Тренування українських танкістів виглядає так само як тренування польських, єдина відмінність це час, інтенсивність навчань. Польських танкістів ми навчаємо два місяці, від понеділка до п’ятниці по 8 годин щоденно. Натомість українських тренуємо впродовж місяця 6 днів на тиждень, в суботу теж і це щоденно по 12 годин і навіть більше. Це досвідчені танкісти, які раніше працювали на танках, вони багато знають і ставлять багато запитань, вони захоплені технічним можливостями цієї техніки”, - каже інструктор осередку тренувань 10 танкової бригади Кшиштоф Серацкі.

Поки ТСН не вдалося поспілкуватися з українськими танкістами, але від інструкторів відомо, що вони захоплені ергономічністю і інженерними рішеннями “Леопарда” і тим, що в ньому всередині багато місця. Частина з цих танків, які є на навчанні, поїдуть в Україні, але скільки саме і коли точно - наразі невідомо.

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Дата публікації
Перегляди
2755
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