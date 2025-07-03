Загострення вiйни в Україні: Жданов розповів, на що здатна армія РФ та як зупинити Путіна

Володимир Путін, Олег Жданов / © ТСН

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Російська армія активізувалася на фронті. Загострення війни в Україні розпочалося і може завершитися тільки після завершення мирних переговорів з РФ. Про це заявив очільник Головного Управління розвідки (ГУР) Кирило Буданов.

Тим часом армія РФ розгорнула поблизу Сумщини близько 50 тисяч своїх військ. Президент США Дональд Трамп заявив, що «уважно спостерігає» за наступом росіян у Сумській області. «Побачимо, що буде», — сказав він.

Як ситуація на фронті впливає на перемовини, що відбувається на Сумщині та як загострення там може вплинути на хід війни — про це в коментарі сайту ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

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Як ситуація на фронті впливає на перемовини

Олег Жданов пояснює: очільник ГУР Кирило Буданов каже про класичні дипломатичні кроки.

«Справа в тому, що коли починаються перемовини з терористами, вони починають вбивати заручників. І завжди, немає інших випадків, коли починаються перемовини, та сторона, яка перемагає, вона починає формувати свою позицію за рахунок стану на лінії фронту», — каже експерт.

Президент Росії Володимир Путін постійно наголошує, що в нього немає потреби зупиняти вогонь навіть на 30 діб, бо вони «перемагають».

«Ми наступаємо, каже Путін. А чим більше обстрілів, чим більше жертв серед цивільного населення, вони сподіваються, що таким чином вони нас зламають. І ми погодимося на, як то кажуть — ліпше поганий мир, чим гарна війна. За таким принципом. Буданов все абсолютно правильно сказав. Це класика дипломатії, на жаль. Якщо ти хочеш перемогти, контакт з ворогом має бути тільки на полі бою. Поки ворог сам не захоче з тобою вести перемовини. А для цього треба сформувати свою переговорну позицію на полі бою», — пояснює Олег Жданов.

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За його словами, відповісти, скільки ще будуть тривати мирні перемовини з Росією, може лише президент України Володимир Зеленський. Водночас, на думку Жданова, перемовини з РФ наражають нас на ескалацію на лінії фронту і посилення обстрілів в глибині території України.

«Тут пряма залежність», — вважає Олег Жданов.

Що відбувається на Сумщині

Армія Росії перетнула кордон Курської та Сумської областей та просувається до Сум, перебуваючи за 20 кілометрів міста. Обласний центр став новою метою Кремля. Про це йдеться у матеріалі The Wall Street Journal.

Президент США Дональд Трамп заявив, що «уважно спостерігає» за наступом росіян у Сумській області. Про це він сказав під час спілкування з пресою.

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Журналіст сказав, що Росія розгорнула поблизу Сумщини близько 50 тисяч своїх військових і запитав, як планує діяти Трамп. «Побачимо, що буде. Я уважно спостерігаю за цим», — відповів президент США.

Олег Жданов нагадує, що ми спостерігаємо Трампа при владі вже шостий місяць і називає його заяву «балачками»:

«Це суто балачки Трампа, щоб замилити очі суспільству. Особливо нам і нашим партнерам — тим, хто зацікавлений в припиненні цієї війни. Нічого він не буде спостерігати. Що він не знає ситуацію? Йому кожного дня кладуть довідку на стіл з ретельним викладенням ситуації на лінії фронту. З номерами частин, з кількістю загиблих, поранених і таке інше. Втрат в техніці, озброєнні… Його ж питають постійно: „Там Путін 50 тисяч війська, він намагається наступати, Путін сказав, що хоче Суми захопити“. Ну що Трамп може відповісти? Він не може проти Путіна нічого зробити. Він навіть обмежив нам допомогу. Він відповідає, що будемо дивитися, що вони в Сумах зможуть навоювати. І все, пішов далі. І всі заспокоїлися, я маю на увазі та ж сама американська преса».

За його словами, Трамп періодично повторює наративи Російської Федерації.

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«І йому байдуже, як ця війна завершиться, я маю на увазі, для учасників — для нас і для Росії. За великим рахунком, йому треба, щоб припинили вогонь. І він поїде в Осло за Нобелівською премію миру», — каже експерт.

Як ситуація на Сумщині може вплинути на хід війни

Загострення на Сумщині для України змінює ситуацію в політичному контексті, каже Олег Жданов.

«Або ми доводимо нашим партнерам, що ми можемо громити Російську Федерацію, витісняти з нашої території, і вони будуть надавати допомогу. Чим сильніше ми виступаємо на полі бою, тим більше нам будуть давати допомогу. Це фактично пряма залежність», — каже експерт.

Він пояснює: якщо нам не вдасться, на нас будуть дивитися як на слабшу сторону, і будуть пропонувати нам компроміси.

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«А реально, з точки зору військової, 50-тисячне угруповання військ на такому широкому фронті, я думаю, що це максимум завдання, що вони могли виконати на сьогоднішній день по захопленій території. Можливе коливання лінії фронту, але в тактичних межах. Тобто в межах декількох позицій, не більше того. Тим більше, що ми на сьогоднішній день маємо повідомлення російських пропагандистів, що рівень втрат в Курському угрупованні російських військ досяг катастрофічної відмітки», — каже Олег Жданов.