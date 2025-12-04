- Дата публікації
Загроза для Одеси: експерт розповів про плани Путіна та ризики наступу з моря і Придністров’я
Експерт пояснив стратегічну ціль Путіна на півдні України.
Плани щодо захоплення Одеси були у Путіна ще на початку повномасштабної війни, і Росія не відмовляється від стратегічної мети — відрізати Україну від Чорного моря.
Про це у коментарі ТСН.ua сказав військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці та колишній заступник начальника Генерального штабу Ігор Романенко.
Експерт назвав дві ключові загрози для Одеси: з моря та з території Придністров’я.
Загроза з моря: Генерал Романенко нагадує, що для реалізації планів із захоплення Одеси росіяни планували залучати десантні кораблі Чорноморського флоту, підводячи їх максимально близько до українських берегів.
Загроза з Придністров’я: Ігор Романенко також нагадує про наявність військової бази РФ у невизнаній республіці.
«Крім того, слід пам’ятати, що у росіян є військова база на території Придністров’я. Свого часу з країн Варшавського договору на базу звозили різноманітні боєприпаси. Вона існує до цього часу і налічує плюс-мінус 6 тисяч російських військовослужбовців«, — пояснив Ігор Романенко.
Експерт підкреслив, що мета Кремля залишається незмінною.
«Одна зі стратегічних задач Путіна — відрізати Україну від Чорного моря. Крим Росія вже відібрала у 2014 році, тому від заданої стратегії і планів диктатора росіяни не відмовляються», — сказав він.
Ігор Романенко зазначає, що наразі у противника немає сил та ресурсів для просування ще й до Одеси.
