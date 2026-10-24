Загроза для всієї України: генерал пояснив, навіщо РФ випробовує нові бюджетні крилаті ракети "Філін"

Росія почала застосовувати проти України нові крилаті ракети «Філін» / © ТСН

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Росія почала атакувати Україну новими крилатими ракетами «Філін». За даними Головного управління розвідки (ГУР), засіб повітряного нападу запускається з наземної пускової установки за допомогою порохового прискорювача. Заявлена дальність польоту у 1200 кілометрів дозволяє ракетам атакувати майже всю територію України.

Військові експерти попереджали про появу такого типу ракет на озброєнні ворога. І головна небезпека в тому, що малі крилаті ракети можуть бути бюджетними, а це означає, що противник зможе їх дуже швидко масштабувати і застосовувати під час масованих атак. Саме це є для нас найбільшою небезпекою.

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Трьохвильова загроза та характеристики ракети «Філін»

Як зазначає військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко у коментарі ТСН.ua, нова бюджетна крилата ракета «Філін» належить до нового етапу повітряних загроз з боку Росії.

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«Якщо оцінювати засоби повітряного нападу РФ, то я вже наголошував на трьох хвилях їх впровадження. Перша — це БПЛА з двигунами внутрішнього згорання. Ми збили цю хвилю, коли розробили дешеві дрони-перехоплювачі, які за характеристиками були швидші, ніж російські бензинові дрони. Ворог все рідше їх використовує, а виробництво згортає. Але поки ми цим займалися, у росіян з’явилися дрони з реактивними двигунами — це вже друга хвиля. З великим запізненням, зараз вирішується проблема знищенням цих засобів нападу. На жаль, ми взялися за це лише тоді, коли противник зміг масштабувати їх виробництво та застосування. Нам ще у вересні треба було готуватися до третьої хвилі — дешевих малих крилатих ракет, які активно розробляє Росія. Вони за планами ворога можуть летіти на дальність до 800 кілометрів на швидкості понад 700 кілометрів на годину», — розповідає ТСН.ua Ігор Романенко.

Нова бюджетна крилата ракета «Філін» і є однією з таких ракет третьої хвилі. Але її характеристики, на жаль, ще кращі від того, що раніше заявляли росіяни:

Дальність польоту: до 1200 км.

Швидкість: до 800 км/год.

Висота польоту: від наднизьких висот до 6 км.

Бойова частина: існує у варіантах на 50 кг та 100 кг.

Конструкція: фюзеляж виконаний з композитних матеріалів (вугле- та склопластику), а окремі елементи виготовлені за допомогою 3D-друку.

Чому «Філін» є важкою ціллю для ППО

«Наскільки ця ракета дешева — питання, яке треба з’ясовувати. Вони тільки-но починають її масштабування, тому зазвичай така ракета більш дорога, але чим більше вони будуть її випускати та вдосконалювати, тим дешевшою вона буде ставати. Така ракета може летіти на наднизькій висоті і її дуже важко збивати. Це я вам кажу як фахівець протиповітряної оборони з досвідом у півстоліття: дуже важка повітряна ціль для обслуги та засобів ППО. Тому ситуація для нас складна, ми ще не вдосконалили засоби для збиття реактивних дронів, а росіяни вже заводять дешеві малі крилаті ракети», — зазначає генерал-лейтенант.

Наявність такого засобу повітряного нападу у РФ ставить під загрозу всю територію України, якщо ці ракети зможуть долати відстань у 1200 кілометрів, враховуючи її швидкість та бойову частину, а також можливість масованого застосування.

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Пошук протидії новим ракетам ворога

Попри загрозу, Ігор Романенко вважає, що протистояти засобам третьої хвилі можна. Передусім завдаючи ударів по місцях виробництва таких ракет та комплектуючих до них. А також розробляти засоби для відбиття таких атак. І тут дрони літакового типу вже не допоможуть.

«Скоріш за все, збивати російські „Філіни“ можна малими дешевими зенітними ракетами. І в цьому напрямку ми маємо працювати вже зараз, щоб не вийшло, як з реактивними дронами, коли ми почали шукати протидію під час масованих атак реактивами Києва. Російські малі крилаті ракети можуть полетіти значно далі, ніж столиця — загроза буде для усіх регіонів, як і від реактивних дронів», — каже військовий експерт.

Не лише «Філін»: інші розробки РФ

Схоже, що росіяни не обмежуються лише однією новою бюджетною ракетою «Філін». Повідомляється, що ще місяць тому фіксувалися атаки новою модифікованою ракетою «Герань-5 К5-К». Особливістю цієї ракети є система оптичної навігації, збільшена дальність, швидкість і висота польоту.

Відповідаючи на питання про інші російські розробки, Ігор Романенко зауважує, що росіяни не обмежуються однією малою бюджетною ракетою.

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«У нас, наприклад, шість компаній випускає дрони-перехоплювачі, а взагалі десь 20 цими розробками займаються. Так і у росіян: одна з компаній виготовила ракету „Філін“, а інші розробляють свої варіанти, їх може бути безліч. Далі вони їх будуть застосовувати і дивитися, які з них більше ефективні, дешеві та запускати їх у масове виробництво. Тому тут назви — це не так суттєво, бо характеристики цих малих ракет по висоті, швидкості, бойовій частині будуть приблизно схожими. Небезпека в тому, що вони вже підійшли до питання масштабування, а для нас — це велика проблема», — підсумовує Ігор Романенко.

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