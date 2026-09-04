Загроза для Європи зростає: як Росія посилює гібридну війну та чи готове НАТО до відповіді

РФ / © Associated Press

Реклама

Поки на українському фронті триває виснажлива боротьба, Москва розгортає масштабну тіньову кампанію на Заході. Від таємних диверсій на оборонних заводах до стягування ракетних кораблів у Балтійське море та підготовки нових провокацій — Кремль системно перевіряє червоні лінії Північноатлантичного альянсу.

ТСН зібрав усі подробиці.

Реклама

Путінська гібридна війна та необхідність жорсткої відповіді США

Як пише The Washington Post, під час навчальної симуляції за участю американських конгресменів і колишніх посадовців розіграли сценарій нападу Росії на Молдову у 2028 році. Ця гра показала, що США відреагували б надто слабко, а 5-та стаття статуту НАТО про взаємний захист фактично не спрацювала б.

Реклама

Видання зазначає, що під час моделювання учасники дійшли висновку: американське суспільство не підтримає рішучих дій проти РФ, а без лідерства Вашингтона Європа залишиться роздробленою та дезорганізованою. З огляду на це журналісти констатують: ласкаво просимо до «чергової світової війни».

Також видання інформує, що Росія різко посилила свою гібридну діяльність, яка від березня призвела до понад шести десятків небезпечних інцидентів.

На тлі цих подій The Washington Post наводить перші конкретні кроки, які могла б зробити адміністрація Трампа для стримування Москви та заспокоєння європейських союзників:

США слід виступити зі спільною заявою з партнерами у Європі, де міститиметься пряме попередження про серйозні наслідки, якщо спонсоровані Кремлем атаки на країни НАТО триватимуть.

Якщо обстріли українських міст не припиняться, США та Європа мають потай надати Україні допомогу для завдання пропорційних ударів у відповідь по території Росії.

Частина збільшених обсягів оборонного виробництва Сполучених Штатів має стати доступною для закупівлі країнами Європи та Україною.

Хвиля диверсій у Європі: що задумала Росія

За інформацією ВВС, Росія суттєво посилила таємну війну на континенті. В серпні по всій Європі прокотилася хвиля диверсій на заводах, де виготовляють зброю та дрони. Зокрема, BBC наводить такий перелік серпневих атак на військові об’єкти:

Реклама

4 серпня, Німеччина: в аеропорту Лейпцига виявили дрон із вибухівкою. Згодом німецьке МВС поклало відповідальність за це на РФ.

10 серпня, Болгарія: спалахнула масштабна пожежа на оборонному складі компанії EMCO. Керівництво фірми одразу відкинуло версію випадкової людської помилки.

13 серпня, Італія: пролунав потужний вибух і сталася пожежа на заводі KNDS Ammo. Місцева прокуратура розпочала розслідування щодо ймовірного зовнішнього втручання.

15 серпня, Естонія: загорілася фабрика Milrem Robotics, яка постачає дрони для ЗСУ. Прем’єр-міністр країни наголосив, що слідчі серйозно розглядають версію російського саботажу.

25 серпня, Словаччина: поліція успішно запобігла підпалу заводу з виробництва дронів, вилучивши запальну суміш і затримавши трьох підозрюваних.

30 серпня, Польща: сталися пожежі на підприємстві гелікоптерних деталей та напад на виробника безпілотників WB Group. Прем’єр Дональд Туск назвав це продовженням російської ескалації.

«Є багато, багато сигналів того, що Росія змінює свою стратегію та активізує свою діяльність, включно з терористичною і диверсійною діяльністю», — заявив очільник МВС Польщі Марцін Кервінський у коментарі для BBC.

Експертка з Королівського коледжу Даніела Ріхтерова зазначає, що за допомогою цих атак Росія намагається тиснути на європейські країни, аби вони припинили допомагати Україні. А експерт Chatham House Кір Джайлз у коментарі для BBC додав, що Москва таким чином вишукує слабкі місця НАТО та шукає межі дозволеного, готуючись до наступних шагов агресії.

Загострення на Балтиці: РФ стягує флот із «Калібрами» та «Цирконами»

Командувач ВМС Данії Сорен К’єльдсен, який заявив про суттєву зміну поведінки російського флоту. За його словами, кораблі РФ стали значно пильнішими та активно застосовують заходи захисту. Через це ситуація в Балтійському морі стала найменш стабільною за довгий час. Контрадмірал вважає, що така обережність росіян пов’язана з усвідомленням можливостей України завдавати ударів навіть у цьому регіоні.

Водночас видання Bild повідомляє, що Росія перекинула до Балтійського моря есмінець «Адмірал Левченко» та ракетний фрегат «Адмірал Касатонов», який, за даними журналістів, несе ракети «Калібр» і гіперзвукові «Циркони». Bild зазначає, що військове підкріплення пов’язане із супроводом так званого російського «тіньового флоту», який працює в обхід санкцій.

Реклама

Сценарії нападу на НАТО: про яку небезпеку попереджає розвідка та генсек

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте теж підтвердив зростання загроз на східному фланзі. Очільник Альянсу попередив, що в їхній повітряний простір усе частіше залітають ракети та безпілотники.

Крім того, за його словами, фіксується дедалі більше небезпечних інцидентів, спрямованих безпосередньо проти країн НАТО.

«Якщо Росія вважає, що ці загрози розділять нас, або якщо вони думають, що нас це стримає від підтримки України, вони помиляються. Наша єдність непохитна», — зауважив Рютте.

Своєю чергою видання The Telegraph детально аналізує шість імовірних сценаріїв російської агресії, до яких готується західна розвідка:

Атака в «кримському стилі»: Росія може штучно спровокувати протести нібито через утиски російськомовних у країнах Балтії (наприклад, в Естонії чи Латвії), а потім завести туди військових у цивільному одязі для захоплення ключових міст.

Відкрита військова агресія: одночасний наступ із Калінінграда та Білорусі, щоб перерізати Сувалкський коридор між Польщею та Литвою, а також висадка десанту на шведському острові Готланд для ізоляції балтійських країн.

Дрібні провокації: імітація аварійної посадки російського гелікоптера в Польщі чи Литві під приводом поломки, або нібито «випадкове» падіння ракет і дронів на території сусідніх держав.

Удари «під чужим прапором»: використання перехоплених українських безпілотників для атаки на територію Польщі, щоб імітувати удар від ЗСУ та розпалити ворожнечу.

Диверсії з масовими жертвами: перехід від звичайних підпалів до підриву європейських поїздів чи спрямування дронів на пасажирські літаки поблизу великих аеропортів Європи.

Масштабні кібератаки: хакерські удари по системах охорони здоров’я, фондових біржах чи аеропортах, що спричинить хаос і реальні людські втрати без застосування зброї.

Оцінка загрози на східному фланзі: від Фінляндії до Румунії

У Румунії виконувач обов’язків міністра оборони країни Раду Мируце заявив, що поки не бачить прямої загрози. Він вважає, що Росія не має наміру нападати на жодну з країн НАТО.

Таку ж думку висловив і президент Фінляндії Александер Стубб. Він наголосив, що наразі немає жодних доказів чи фактів того, що Москва коли-небудь наважиться атакувати найпотужніший військовий альянс світу.

Натомість президент Естонії Алар Каріс закликав зважати на довгострокові ризики. Він наголосив, що ситуація може змінитися, тому надзвичайно важливо заздалегідь підготуватися до будь-якого розвитку подій.

Найрадикальніше ситуацію оцінив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск. Як передають медіа, він прямо поставив під сумнів швидкість реакції США.

«Найбільше та найважливіше питання для Європи полягає в тому, чи готові Сполучені Штати бути такими вірними, як це описано в наших договорах НАТО, оскільки Росія може напасти на члена Альянсу за кілька місяців», — заявив Туск.

Він закликав союзників до реальних дій та підкреслив усю серйозність ситуації. Туск попередив, що загроза нападу з боку РФ є не далекою перспективою, а питанням найближчих місяців. За його словами, Польщі зараз украй важливо бути впевненою, що всі партнери ставляться до своїх зобов’язань перед НАТО настільки ж відповідально.

Тривожна осінь-зима та ризик гібридних провокацій з Білорусі

Польський прем’єр Дональд Туск також попередив про наближення ключового періоду ескалації. За його словами, Росія серйозно готується до загострення ситуації як в Україні, так і в усьому регіоні, роблячи головну ставку на цю осінь та зиму.

Крім того, політик зазначив, що нещодавній візит очільника ЦРУ до Москви не був для Варшави несподіванкою, адже польська сторона підтримує постійний контакт з американською розвідкою та поінформована про її кроки.

Додаткову загрозу становить і ситуація в Білорусі. Як зауважила лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська, Олександр Лукашенко готовий дозволити Росії використовувати білоруську територію для нових атак.

За даними видання, поблизу кордонів з Україною та країнами Євросоюзу активно зводять нові військові об’єкти, зокрема антени та інфраструктуру для ракет «Орешник», що свідчить про підготовку провокацій проти Литви, Латвії та Польщі.

Диверсії РФ в Європі — останні новини

Нагадаємо, німецькі слідчі встановили особи двох чоловіків, яких вважають причетними до спланованої диверсії проти українського транспортного літака в аеропорту Лейпциг/Галле. Один із підозрюваних є уродженцем Росії та має паспорт Латвії, другий походить з Білорусі і теж має російський паспорт.

До слова, в Німеччині, Італії, Болгарії та Румунії сталася серія атак і диверсій. Європа побоюється нової гібридної кампанії.

Новини партнерів

Новини партнерів