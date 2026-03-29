Загроза країнам Балтії: чи випробує Путін готовність НАТО до захисту

Загроза країнам Балтії від Росії

Після того, як українські дрони уразили найбільший нафтовий хаб росіян на балтійському узбережжі, російська пропаганда звинуватила країни Балтії у тому, що вони відкрили небо для атаки на порт Усть-Луг. Це стало ще одним приводом для Кремля, щоб продемонструвати свої агресивні наміри щодо Литви, Латвії та особливо Естонії, де місто Нарва є вразливим для російських гібридних «спецоперацій».

Про це йдеться в сюжеті ТСН.Тиждень.

Як вважає військовий аналітик Олександр Мусієнко, доки Трамп застряг зі своєю війною в Ірані, а Європа ще не встигла наростити власні м’язи, у Путіна є слушний момент, щоб випробувати, як працює 5 стаття НАТО.

Він зазначив, що, попри збільшення видатків європейських членів НАТО, президент США дорікає їм за те, що вони не підтримують його операцію в Ірані і погрожує, що вони за це заплатять. Тобто єдність Північноатлантичного альянсу хитається постійно.

«Не йдеться про те, що вони [росіяни] зараз проведуть операцію і 500 тисяч російських військових піде на Балтію. Обмежені операції, які мають породити дискусії в НАТО і які мають породити протиріччя. Це мета Путіна», — пояснив Мусієнко.

Один зі сценаріїв Путіна полягає в тому, щоб захопити найвужче і найслабкіше місце — Сувалківський коридор. Це відітне Литву Латвію та Естонію від решти Європи. Загроза дуже реальне. Бо саме цей сценарій відпрацьовували російські та білоруські війська під час навчань «Запад-2025».

Гібридна загроза для Нарви

Однак Росія навряд чи буде діяти прямолінійно. Наприклад, в естонському місті Нарва, що межує з російським Іван-городом, Путін будь-якої миті може розіграти сценарій Донбасу 2014-го.

Місто має 85% російськомовного населення, а третина тутешніх мешканців — досі з російськими паспортами. Більшість раніше їздила, а тепер, після 2022 року, ходить через місток до родичів. Тож кремлівські коди тут легко долають кордони.

А нещодавно у соцмережах з’явились декілька груп із закликами вивести регіон зі складу Естонії і створити Нарвську народну республіку. Для неї вже вигадали прапор, гімн, цілу серію мемів. Зокрема, і про розклад штурму Нарви ополченцями — між сніданком і обідом.

Місцевий депутат Денис Ларченко не любить порівняння цього естонського регіону з Донбасом. Він переконує, що такий сценарій тут неможливий, а медійний шум довкола можливої гібридної атаки лише шкодить економіці регіону.

«Місту потрібні інвестиції, місту потрібно розвиватися. Зрозуміло, коли інформаційний простір рясніє таким контентом, то залучати сюди інвестиції стає набагато складніше», — пояснює він.

У Нарві страждає один з головних секторів економіки — туризм. Ще 2023 року тут було чимало туристів із Західної Європи, які приїжджали подивитися на російський кордон.

За словами Дениса Ларченка, тепер поменшало охочих подивитись на російське дуло музейного танка, що направлене на Нарву з російського боку.

Хто роздмухує «сепаратизм»

Хто стоїть за цими поки що нечисельними групами «Нарвської народної республіки»? В естонській організації «Пропастоп» легко впізнають почерк.

«Ми роками моніторили канали ключових прокремлівських активістів і знаємо їх по іменах. Цей сепаратистський наратив не виник із поглядів та ставлення російськомовної громади Естонії, а був нав’язаний ззовні», — вважають в організації.

Попри це, в естонській Нарві, так само і поблизу Сувалок, вже збільшилась чисельність натівських військ. В Альянсі сподіваються, що це буде стримувати Росію.

Та головний сценарій тут — не танки, їх видно здалеку, а гібридні методи — без формального початку війни.

Не даремно нарвський депутат Денис наголосив, що правоохоронці вже готуються до «Дня побєди» в російському Іван-городі та дня Європи у Нарві. У ці дні місто особливо поділене. Одні показують сусідам портрет воєнного злочинця №1. Інші — підспівують російському концерту на набережній. Часто доходить до сутичок.

Хтозна, чи не вирішить Путін цього разу прийти на допомогу «своїм»?

Нагадаємо, нещодавно зступник голови Радбезу РФ Дмитро Медвєдєв, відомий як рупор Кремля в соцмережах, заявив, що Естонія «належала Росії так само, як і Донбас», чим фактично висловив територіальні претензії до сусідньої країни.