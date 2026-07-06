“Загроза лише зростатиме”: Жданов шокував, коли може бути наступний ракетний удар РФ

Олег Жданов / © ТСН

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Росія завдала чергового масованого ракетно-дронового удару по Україні. Під основним ударом знову опинився Київ, де наслідки атаки виявилися катастрофічними. За офіційними даними, армія РФ застосувала 68 ракет і 351 безпілотник різних типів. Водночас усі 29 із 29 випущених балістичних ракет, а також майже два десятки дронів досягли своїх цілей.

Станом на зараз відомо щонайменше про 27 загиблих у Києві та області. У столиці та на околицях міста зруйновано десятки житлових будинків, тривають аварійно-рятувальні роботи.

Чим був особливий цей удар, чому саме балістичні ракети виявилися настільки ефективними, навіщо Росія знову зосередилася на Києві, чи має вона достатньо запасів для нових атак та коли може повторити масований обстріл — про це в коментарі ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

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Масовані атаки Росії: головна проблема — нестача ракет для боротьби з балістикою

За словами Олега Жданова, головною причиною того, що всі балістичні ракети досягли цілей, стала критична нестача засобів для їх перехоплення.

«Проблема в тому, що нічим збивати. Єдиний засіб, який може боротися з балістичними ракетами — це ракета версії PAC-3, а її немає в наявності. Причому і в Сполучених Штатах обмежена кількість цих ракет. Вона є і у наших партнерів», — пояснив він.

Експерт зазначив, що Україна неодноразово зверталася до союзників із проханням передати такі ракети, однак наразі цього не сталося.

«Ми просили, наскільки я дивлюся з відкритих джерел, неодноразово були звернення до наших партнерів, щоб вони поділилися з нами цими ракетами. Що швидше, то краще. Але наразі вони, я так розумію, бережуть для себе», — сказав він.

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Водночас Олег Жданов сумнівається щодо можливості швидко налагодити виробництво таких ракет в Україні.

Чому ППО не змогла відбити атаку на Київ

Експерт наголосив, що говорити про цілковитий провал української протиповітряної оборони аж ніяк не можна. За його словами, сили ППО показали гарний результат під час перехоплення крилатих ракет.

«Причому ППО спрацювала непогано. Особливо по ракетах крилатих ми показали чудовий результат. По дронах трошки просіли», — зазначив він.

Водночас, за словами Жданова, Росія змінила тактику.

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Реактивні «Шахеди» стали новою загрозою

Олег Жданов звернув увагу, що РФ дедалі активніше використовує реактивні безпілотники типу «Герань-3».

«Особливість цього реактивного дрона в тому, що його треба збивати ракетою, не дроном-перехоплювачем. Дрон-перехоплювач — 320 кілометрів на годину, а реактивний шахед „Герань-3“ летить 570 кілометрів на годину. Дрон її просто не дожене», — пояснив він.

Саме тому, за словами експерта, росіяни намагаються запускати якомога більше таких безпілотників.

Він додав, що під час останньої атаки реактивні дрони виконували допоміжну роль.

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«Фактично це був ракетний удар балістикою, а ці дрони намагалися якомога більше перевантажити нашу ППО. Ті ж самі реактивні дрони вимагають ракетних комплексів для їхнього ураження», — сказав Жданов.

Чому Росія знову атакувала саме Київ

На думку експерта, цей удар мав насамперед політичний характер.

«Вчора було 250 років США. Трамп розмовляв з Путіним. А завтра починається саміт НАТО. Дональд Трамп зустрічатиметься з нашим президентом», — нагадав він.

Жданов вважає, що Кремль прагнув продемонструвати нібито свою перевагу.

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«Основний посил цього удару був у тому, що „Росія перемагає“. Тому сперечатися немає сенсу і треба йти на умови Російської Федерації. Я впевнений, що Путін просив Трампа саме переконати Європу і нас у тому, що треба йти на поступки РФ», — каже він.

Чи може Росія найближчим часом повторити масований удар

За словами Олега Жданова, така загроза дуже висока.

«Навіть цей наліт сьогоднішній — це половина місячної норми того, що вони виробляють. Тож цілком ймовірно, що у них є ще», — зазначив він.

Експерт також нагадав інформацію української розвідки про російські запаси.

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«Ми знаємо, що, як казала наша розвідка, у них до тисячі ракет різних типів. І найбільша кількість серед цих ракет — це саме „Іскандери“, — сказав він.

Олег Жданов не виключає, що новий масований удар може відбутися вже найближчим часом.

«Я думаю, що хоч сьогодні чи завтра вночі, після 12-ї, ймовірність може бути дуже високою», — попередив він.

Що буде, якщо Україна не отримає ракети до ППО

На думку експерта, ситуація може лише погіршуватися.

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«Якщо ракет для нас не знайдуть, цих протибалістичних, то ситуація дедалі погіршуватиметься. Росіяни будуть виносити наш ВПК і намагатися винести наші матеріально-технічні запаси, запаси боєприпасів тощо», — пояснив він.

Звідки Росія запускає балістичні ракети

За словами Жданова, під час цієї атаки Росія використала одразу кілька напрямків.

«Минулого разу з двох напрямків балістика летіла. А цього разу вони просто додаткові комплекси розмістили у Брянській області. Вони використовували різні напрямки — з півдня, зі сходу і з півночі», — розповів він.

Експерт пояснив, що росіяни підтягують пускові установки ближче до кордону України, адже дальність польоту «Іскандерів» обмежена приблизно 500 кілометрами. Водночас Україна не має можливості оперативно знищувати такі установки.

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«Ми впіймати на стартових позиціях пускові установки не можемо, тому що знову ж таки немає балістики. Так, щоб вона за 5–7 хвилин прилетіла та уразила стартові позиції „Іскандерів“, у нас немає таких ракет. А крилата ракета чи дрон летітимуть туди Бог знає скільки годин», — зазначив він.

За його словами, пускова установка перебуває на стартовій позиції лише 20–25 хвилин, після чого залишає район запуску.

Якою може бути відповідь України

Жданов вважає, що існують два варіанти розвитку подій. Перший — отримання достатньої кількості сучасних протиракетних засобів для захисту українських міст.

Другий, за його словами, — завдавання аналогічних ударів по території РФ власними балістичними ракетами.

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«Відповіді можуть бути дві. Або ракети, і почнемо захищатися, а найкраща відповідь — це балістика на Москву. Ось такий самий масований удар, 20–30 ракет», — заявив Олег Жданов.

Водночас він наголосив, що без додаткових засобів протиракетної оборони загроза нових масованих ударів по українських містах лише зростатиме.

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