Загроза нападу з Білорусі: чому варто хвилюватися Європі і що задумав Путін

Російський диктатор прагне втягнути Білорусь у війну

В Україні знову заговорили про можливу загрозу нападу Росії з боку Білорусі. За словами президента Володимира Зеленського, цього літа Росія готує там щось, прикриваючись військовими навчаннями.

«Саме так зазвичай починаються її нові атаки. Але куди цього разу? Я не знаю. Україна? Литва? Польща? Не дай боже! Але ми всі маємо бути готовими», — заявив глава держави на саміті Триморʼя.

Куди Путін тягне Лукашенка

За словами військового експерта Ігоря Романенка, планові військові навчання у Білорусі були заплановані на осінь 2025 року, але, звісно, що все може несподівано змінитися у будь-який момент.

«Президент Білорусі Лукашенко «маневрує» вже четвертий рік. Він всіляко допомагає Путіну з озброєнням, технікою, надає аеродроми, навчальні центри для тренувань, лікує поранених росіян у шпиталях. Але цього Путіну замало. Маючи досвід співпраці з Північною Кореєю, російський диктатор прагне втягнути Білорусь у війну, точніше, в активні бойові дії. А Лукашенко, намагається цього уникнути, оскільки розуміє, чим для нього особисто це може закінчитися», — розповідає ТСН.ua Ігор Романенко, військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці та ексзаступник начальника Генштабу (2006–2010 рр.).

Загрози для Європи та спіч Захарової

Експерт додає, що проведення спільних російсько-білоруських військових навчань на території Білорусі, дійсно може нести загрозу як для України, так і для країн Балтії та Польщі.

«За даними західних розвідок, у росіян існують реальні плани наступу на країни Балтії та Польщу. Але Путін може зробити це й раніше, щоб показати who is who. Плани такі є. На це вказує і заява Марія Захарової, представниці МЗС Росії, яка фактично погрожувала Естонії, коли радила їм подивитися на те, що сталося з Україною та зробити відповідні висновки. Також варто врахувати заяви Трампа щодо НАТО, мовляв, США не будуть відповідати за війну в Україні, це справа виключно Європи. Після цього європейці почали збільшувати витрати на власну безпеку, але роблять це надто повільно. Що теж певною мірою вигідно Путіну, який організовує військові навчання біля їхніх кордонів — щоб налякати або напасти», — зазначає Ігор Романенко.

Звідки чекати навалу

Стосовно загроз від військових навчань в Білорусі для наших північних регіонів — Житомирщини, Рівненщини, Київщини, де ворог проривався до столиці через Чорнобильську зону, експерт каже наступне:

«Поки на цього напрямку угрупування російських військ немає. Зараз Путін хоче підняти роль та значення саме білоруських військ — для цього і заплановані військові навчання. Їх основу складатимуть саме білоруські війська. Але навряд чи білоруси самостійно наважаться на наступ. А от організувати спільний наступ на Україну під ширмою військових навчань, вони цілком можуть», — зазначає генерал-лейтенант.

Що першочергове для Путіна

Експерт підкреслює, що для реалізації таких дій влітку чи восени, Путіну потрібно зібрати відповідні сили та ресурси.

«Оцінюючи ситуацію по веденню бойових дій станом на зараз, можу припустити, що першочергово перед Путіним стоїть завдання остаточно витіснити наші війська з Курщини та Бєлгородщини, просунутися до кордонів Дніпропетровської області, активізувати бойові дії на Харківщині. Гадаю, що саме це можна розглядати, як перші етапи наступальної широкомасштабної операції ворога у сезон — весна, літо, осінь», — зазначає Ігор Романенко.

Навчання, як прикриття

Військовий експерт додає, що росіяни планують призвати до війська 160 тисяч новобранців, у них триває весняний призов на строкову службу. Тому все залежить від того наскільки ворог буде забезпечений ресурсами для наступальних дій, які відбуваються саме зараз. А вже після цього можливий другий етап наступальних дій противника.

«Якщо до літа Путін матиме певний ресурсний потенціал, тоді цілком можливий варіант такого роду дій. Російсько-білоруські військові навчання заплановані на осінь, але при необхідності вони можуть сформувати потрібні сили раніше. Згадаймо початок війни, коли майже цілий рік тривали військові навчання росіян. Ворог формував угрупування своїх військ для наступальних дій з півночі, сходу та півдня від України. Часто-густо саме військові навчання використовуються супротивником як прикриття для підготовки наступальних дій. Росіяни вже використали цю тактику на початку 2022 року, тому є небезпека такого сценарію і зараз», — підсумовує Ігор Романенко.

