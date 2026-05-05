Загроза наступу з боку Білорусі: чи є там російські військові і як Лукашенко може допомогти Путіну

У ДПСУ оцінили загрозу наступу з боку Білорусі

Білорусь будує полігони на кордоні з Україною та з її території залітають повітряні кулі із ретрансляторами для ворожих повітряних цілей. Такі кроки становлять загрозу для України.

Про це в етері телемарафону у коментарі ТСН сказав речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

Активність на білорусько-українському кордоні

Ще кілька днів тому президент Зеленський заявив про «специфічну активність» біля кордону. Згодом стало відомо, що до України з території Білорусі залітала повітряна куля, що могла бути ретранслятором сигналу для ворожих засобів ураження.

Про активність гелікоптерів на прикордонні з боку Білорусі говорив і радник міністра оборони Сергій «Флеш».

«Щодо гелікоптерів, то наші групи їх не фіксували та не прослуховували. Звісно, що за допомогою технічних засобів спостереження фіксувались певні цілі на території Білорусі. Але повітряна куля, яка несе на собі ретранслятор, щоб підсилювати сигнал для російських повітряних засобів ураження — то так, це відбулось. Свого часу Білорусь заявляла про створення південного оперативного командування біля кордону з Україною, облаштовуються полігони — це ризики, які несе цей напрямок і ми маємо бути готові до будь-якої ситуації», — сказав Андрій Демченко.

Чи є російські військові на території Білорусі

Андрій Демченко зазначив, що попри це зараз на території Білорусі не фіксується великої кількості російських військових.

Також речник ДПСУ зазначив, що Росія хоче втягнути Білорусь у війну проти України, а тому варто бути готовими до різного розвитку ситуації.

Як Росія може використати інфраструктуру Білорусі у війні проти України

Він зазначив, що військову інфраструктуру Білорусі може використати Росія у війні проти України.

«Це ті кроки, які направлені на підтримку Росії та становлять загрозу нашій державі», — пояснив Андрій Демченко.

