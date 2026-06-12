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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
134
Час на прочитання
1 хв

Загроза наступу з боку Білорусі та російські штурми у північних областях: у ДПСУ зробили заяви

У ДПСУ зазначили, що росіяни продовжують тиснути на Білорусь, щоб ця країна долучилась до війни проти України.

Автор публікації
Фото автора: Марія Бойко Марія Бойко
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У ДПСУ розповіли, чи є загроза наступу з Білорусі

У ДПСУ розповіли, чи є загроза наступу з Білорусі

Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко розповів про загрозу наступу з боку Білорусі. Він зазначив, що поки РФ тисне на Білорусь, щоб ця країна долучилась до війни проти нашої держави.

Про це він сказав у коментарі ТСН.

Чи є загроза наступу з Білорусі

«За тим, що відбувається на території Білорусі стежать підрозділи розвідок. Ті сигнали, які ми маємо, це той тиск, який РФ не припиняє щодо Білорусі, щоб ця країна долучилась до війни, яку почала держава-терористка», — наголосив Андрій Демченко.

Він зазначив, що за ймовірним перекиданням російських військ до Білорусі та загрозу наступу на нашу державу з цієї країни, уважно стежать.

«Нарощення підрозділів або угрупування, яке може втогнутись на територію нашої країни, наразі не фіксується», — сказав він.

Андрій Демченко додав, що на кордоні продовжують зведення фортифікаційних військових споруд.

Окупанти намагаються прорватись на Сумщині та Харківщині

У Сумській та Харківській області Росія не припиняє штурмові дії, зазначив Андрій Демченко. Він додав, що тут ворог не задіює важку техніку та діє піхотними групами.

«Ворог не відмовляється від штурмових дій», — зазначив він.

Окупанти ж зазнають втрат через атаки на Україну.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: Загроза з Білорусі! Смерть військового в лікарні! | ТСН 19:00 12 червня

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Дата публікації
Кількість переглядів
134
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