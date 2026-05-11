- Ексклюзив ТСН
Загроза нового наступу з Білорусі: що кажуть жителі українських прикордонних сіл та у ДПСУ
Росія запускає "Шахеди" вздовж північного кордону, а з Білорусі летять кулі-ретранслятори. Репортаж ТСН про те, як прикордонники укріпили рубежі та що кажуть мешканці прикордонних сіл
Уздовж північного кордону Росія запускає «Шахеди» на Київ, а з самої Білорусі прилетіла повітряна куля з ретранслятором, який підсилює ворожі засоби ураження.
На тлі заяв про специфічну активність сусідньої республіки, ТСН вирушила подивитися, як нині укріплені рубежі та з якими настроями живуть люди у найближчих до кордону селах. Подробиці — у сюжеті кореспондентки ТСН Анни Махно.
Як живуть українські села на кордоні з Білоруссю
Мешканці прикордоння добре пам'ятають лютий 2022 року, коли Білорусь дала карт-бланш російським військам для наступу на Київ. Тепер колишнім сусідам не довіряють. Раніше тут гуляли спільні весілля, а тепер, щоб побачити рідних, доводиться об'їжджати сотні кілометрів через Польщу.
Колись жвавий пункт пропуску, через який проходило до 3 тисяч людей за добу, тепер перетворився на глухий кут. Дорога закінчується величезним ровом.
Яка ситуація на кордоні з Білоруссю
Понад тисячу кілометрів кордону сьогодні перекопано, заміновано та затягнуто колючим дротом. Оборонні споруди та інженерні загородження прикривають приховані підрозділи Сил оборони.
Юрій Шахрайчук, речник 9 прикордонного загону: «Ми їх не бачимо, знаємо, що противник не знає місця їх розташування».
Рубіж патрулюють цілодобово: пішки — із службовими собаками, на спецмашинах із великокаліберними кулеметами та за допомогою квадрокоптерів.
Прикордонник Володимир: «В нас місцевість болотиста-лісиста, перевіряємо важкодоступні місця».
Що кажуть прикордонники про загрозу з Білорусі
У Держприкордонслужбі зазначають, що в Білорусі постійно проводять перевірки боєготовності та облаштовують нові полігони, які в будь-який момент може використати Росія.
Андрій Демченко, речник ДПСУ: «Те, що говорить військово-політичне керівництво держави, те, що відмічають підрозділи розвідок — воно поки все стосується вглиб території Білорусі».
Попри напругу, мешканці сіл продовжують займатися господарством, хоча образа на сусідів залишається глибокою.
Пан Іван, місцевий мешканець: «День пройшов — та й слава Богу. Звісно образа. Навіщо людей вбивати».
Українці сподіваються, що колись по той бік кордону таки отямляться, але наразі продовжують посилювати оборону щохвилини.
