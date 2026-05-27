Загроза повторного наступу Росії з Білорусі: генерал-лейтенант шокував планами Путіна

РФ може готувати новий наступ з Білорусі

Росія нібито стягує значні ресурси на кордоні між Україною та Білоруссю для нового удару по столиці.

Чи існує реальна небезпека повторного наступу з півночі наразі — у коментарі ТСН.ua розповів військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко.

Чи буде наступ Росії з Білорусі

За словами Ігоря Романенка, попри постійне інформаційне нагнітання в медіапросторі, реальних підстав для паніки щодо білоруського напрямку на сьогодні немає. Коментуючи розмови про ймовірне вторгнення, експерт зауважив, що наразі не підтверджує наявність реальних сил ворога для такої операції.

«Наразі такої загрози з боку Білорусі немає. Звісно, ми можемо говорити про це від ранку до вечора, як це було в попередні роки війни: „А що там у Білорусі відбувається?“, „Коли вже почнеться наступ?“. Але я в таких розмовах участі не беру. По ситуації на зараз відповідного угруповання російських військ у Білорусі немає», — пояснив Ігор Романенко.

Чи вистачить Росії сил на ще один фронт

Водночас генерал-лейтенант наголошує, що гіпотетично і суто теоретично подібний сценарій розвитку подій у майбутньому відкидати не можна, адже плани Кремля щодо захоплення української столиці нікуди не зникли. Проте для реалізації такого масштабного замислу російському диктатору потрібні колосальні сили, яких він наразі просто не має.

«Чи можливий такий наступ на Київ? Так, можливий. Але для цього Путіну потрібен ресурс, а йому його не вистачає, щоб виконувати вже поставлені завдання на території України, що вже казати про ще один фронт з півночі», — сказав він.

Нагадаємо, днями Мінськ звинуватив Україну в спробах атак на Білорусь. У ДПСУ назвали ці заяви абсурдними. Адже РФ використовує територію республіки та інших сусідніх держав для прольоту своїх ударних дронів у напрямку України.

