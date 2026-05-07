Загроза сказу у Києві: лікарі б’ють на сполох через нестачу критичних ліків

За чотири місяці 2026 року у Києві за медичною допомогою з приводу укусів звернулося 1210 осіб

У Києві лікарі б’ють на сполох, вказуючи на відсутність антирабічного імуноглобуліну у столиці. Це небезпечно, враховуючи кількість випадків сказу тварин та укусів дикими та невакцинованими тваринами.

Медики кажуть, що у місті дійсно є проблема з імуноглобуліном проти сказу. Станом на 1 травня він є у трьох закладах охорони здоров’я столиці з чотирьох визначених для введення імуноглобуліну.

Фахівці підкреслюють, що з настанням тепла люди частіше вибираються на природу або на прогулянки до лісу, і ризик бути укушеним дикою чи хворою твариною зростає.

У Мережі лікарі пишуть про відсутність імуноглобуліну

Статистика звернень після укусів та лікування

За інформацією Київського міського центру контролю та профілактики хвороб (ЦКПХ), за чотири місяці цього року за медичною допомогою з приводу укусів звернулося 1210 осіб, торік за аналогічний період — 1208. Щодо дітей, то звернень у цьому році було 192 проти 205 торік.

Щодо антирабічного лікування, то за чотири місяці цього року воно було призначене 406 пацієнтам проти 336 у минулому році. Комбінований курс імунізації, коли людині вводиться вакцина від сказу і імуноглобулін, проведено 30 пацієнтам (торік — 29 особам).

Різниця між вакциною проти сказу та імуноглобуліном

«Тут важливо розуміти, що проти сказу є вакцина і є імуноглобулін — це різні речі. Люди це часто плутають. Щодо вакцини проти сказу, то у наявності у медичних закладах Києва є 3023 дози. Щодо антирабічного імуноглобуліну, то його залишки становлять 30 флаконів у трьох медичних закладах Києва. У разі збільшення кількості тяжких укусів цього може виявитися недостатньо, бо саме зараз весняно-літній сезон, коли часто трапляються випадки сказу, люди масово виходять на природу і вірогідність випадків укусів зростає», — розповідає ТСН.ua Наталія Гунченко, заступниця директора Київського міського центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України.

Фахівчиня розповідає, у яких випадках пацієнту застосовується імуноглобулін:

«Імуноглобулін застосовується при важких випадках укусів, комбіновано з вакциною проти сказу. Все залежить від того, яка тварина укусила людину, місце укусу, об’єм рани. Щодо використання імуноглобуліну рішення приймають лікарі-травматологи та хірурги» — пояснює Наталія Гунченко.

ЦКПХ інформує: куди треба звертатися у разі укусу тварини або підозри на сказ

Куди зник імуноглобулін: проблеми з державними поставками

Київський міський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України забезпечує розподіл імунобіологічних препаратів, в тому числі вакцини проти сказу та імуноглобуліну, отриманих з державного рівня на заклади охорони здоров’я Києва.

У ЦКПХ звертають увагу на існування додаткової потреби в антирабічному імуноглобуліні для столиці.

«З цим питанням ми звернулись до МОЗ, орієнтуючись на кількість випадків укусів та сказу тварин у Києві за минулі періоди. З огляду на зазначене, потрібно мати запас цього препарату» — пояснює Наталія Гунченко.

Інша справа — вакцина від сказу. Її столичні травмпункти отримують за рахунок державного бюджету або як гуманітарну допомогу і вона в достатній кількості є у закладах охорони здоров’я.

Ситуація в регіонах та резерви

Фахівчиня наголошує, що доволі часто мешканці інших регіонів звертаються по медичну допомогу до столичних закладів охорони здоров’я, де всім надається первинна медична допомога, а за потреби — і спеціалізована.

«Ми інформуємо колег з інших областей про необхідність забезпечення своїх мешканців імуноглобуліном, оскільки його кількість розподіляється між регіонами відповідно до чисельності населення, а також з урахуванням кількості випадків укусів у попередні періоди. Тобто проблема дефіциту зберігається — фактично так само, як і минулого року. Обсяг імуноглобуліну, що перебуває в резерві Києва, є абсолютно недостатнім. При цьому це централізовані державні поставки, адже місто Київ не здійснює його закупівлю самостійно. Використовується імуноглобулін, отриманий як гуманітарна допомога від міжнародних партнерів, а також придбаний за державні кошти. Наразі на складах препарат відсутній — увесь розподілений між лікувальними закладами», — пояснює Наталія Гунченко.

Вона наголошує, що питання забезпечення антирабічним імуноглобуліном належить до компетенції Міністерства охорони здоров’я України.

За словами Наталії Гунченко, ситуація у Києві перебуває під контролем, і у разі виникнення важкого випадку укусу людині буде надано необхідну допомогу.

Контроль випадків сказу у Києві

Фахівчиня підкреслює, що у Києві фіксуються всі випадки укусів людей. Водночас випадки сказу серед тварин у столиці також трапляються.

«У нас у ЦКПХ реєструються всі випадки укусів, а не сказу — це різні речі. У разі укусу твариною людині надається відповідна медична допомога. Якщо ж у тварини, яка вкусила людину, підтверджено сказ, ми співпрацюємо з Держпродспоживслужбою, до складу якої входить ветеринарна служба: ветеринарні фахівці займаються твариною, а лікарі — лікуванням пацієнта», — підсумовує Наталія Гунченко.

До речі, за перший квартал 2026 року сказ серед людей у Києві не виявлено, хоча випадки сказу тварин фіксувалися.

