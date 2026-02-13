Загроза удару по Бортницькій станції аерації: експерти оцінили наслідки для Києва

У Мережі заговорили про можливість удару РФ по Бортницькій станції аерації у Києві

Росія готує повітряний удар по Бортницькій станції аерації (БСА) у Києві. Про таку загрозу вчора повідомляли численні телеграм-канали, хоча офіційного підтвердження не було. Цьому передувала рекомендація від МВС до мешканців зробити запас продуктів, питної та технічної води.

Бортницька станція аерації є стратегічно важливим об’єктом для життєзабезпечення міста. Розташована на лівому березі, вона приймає всі каналізаційні стоки столиці та деяких міст-супутників.

В ніч на 12 лютого РФ атакувала Київ, але масований удар був спрямований на енергетику, тобто прогнози щодо ударів по БСА не підтвердилися.

Зважаючи на те, що РФ наносить повітряні удари по об’єктах інфраструктури — виключати цього не можна, кажуть експерти.

Ризики: «через два тижні місто зупиниться»

За словами Олега Попенка, голови Спілки споживачів комунальних послуг, наслідки удару по БСА будуть критичними для мільйонів людей.

«Буде не тільки екологічна катастрофа, а й санепідеміологічна, бо пошкодження, завдані станції аерації, у короткостроковій перспективі можуть призвести до сплеску усіляких захворювань. Чиста вода та відведення каналізаційних стоків — це запорука життєдіяльності у будь-якому місті. А якщо Київ втратить каналізацію, тобто відведення стоків не працюватиме, це може призвести до катастрофічних наслідків», — розповідає ТСН.ua Олег Попенко.

Експерт наголошує, що попри морозну погоду, зупинка системи водовідведення стане відчутною дуже швидко.

«Погоджуюсь, що зараз це буде не так відчутно, бо на вулиці мороз. Якщо таке трапиться влітку, то проблеми виникнуть блискавично. Але навіть за холодної погоди, давайте подивимося на ситуацію. Ми маємо у місті 11 тисяч багатоквартирних будинків, тисячі офісних та бізнес-центрів, ТРЦ, ТЦ. Що з ними трапиться, якщо у всьому місті повністю зупиниться каналізація? Проблеми будуть і взимку, і влітку, бо чотирьом мільйонам людей десь потрібно ходити в туалет — вдома чи на роботі. Тому, якщо таке станеться, то вже через два тижні місто зупиниться», — запевняє Олег Попенко.

Вразливі місця для можливої атаки

Олег Попенко пояснив, що найбільш вразливим місцем є не резервуари зі стоками на території станції, а обладнання, що забезпечує рух стоків по підземних комунікаціях.

«Є каналізаційні насосні станції, до яких потрапляють стоки. Потім все це прокачується далі до Бортничів. Вся ця система не зможе працювати, бо через повітряний удар РФ стоки не зможуть приймати ні БСА, ні наявні підземні комунікації. Система може зупинитися. І, до речі, якщо росіяни будуть завдавати ударів, то вони не будуть бити по резервуарах зі стоками на БСА, а саме по техніці, яка там розташована — насосних станціях, щоб зупинити роботу БСА», — зазначає експерт.

Масштаби об’єкта та вразливість магістралей

Еколог Олександр Соколенко має інший погляд на ситуацію. Він припускає, що через велику площу БСА ворогу буде важко завдати об’єкту шкоди, як це було у випадку з ударами по ТЕЦ.

«Одна справа, коли ми говоримо про компактний об’єкт, і зовсім інша, коли про такий великий, як БСА. Гадаю, що тут ризиків менше. Інша справа, куди саме може поцілити противник. Бо на станції аерації теж розташоване певне ключове обладнання. І у разі влучання по ньому можуть бути певні наслідки. А якщо ні, то і наслідків не буде. Тому тут можна лише гадати», — зауважує Олександр Соколенко.

На думку еколога, більшу небезпеку становлять удари по підвідних комунікаціях на лівому березі.

«Усі каналізаційні стоки потрапляють на станцію по підземних трубопроводах. На правому березі і під Дніпром вони на дуже великій глибині. А на лівому глибина значно менша, є також певні ділянки для перекачування стоків. Якщо ворог поцілить по них, то теоретично це може призвести до того, що стоки витечуть на поверхню і їх перекачування тимчасово зупиниться. Але це вже буде не удар по БСА, а пошкодження магістралі, яке призведе до локальної аварії та тимчасових проблем з каналізацією. Але я сумніваюся, що ці ушкодження можуть бути глобальними», — додає Соколенко.

Також еколог скептично ставиться до спроб ворога «заморозити» каналізацію наприкінці зими.

«Завдавати ударів у середині лютого з розрахунку на те, що у нас замерзне каналізація, це малоймовірно. Морози, за яких може щось замерзнути, протримаються максимум два тижні — далі відлига та тепло. Тому, якщо удари будуть, то вони можуть лише призвести до тимчасових труднощів, але такого, щоб кияни сиділи місяць чи два без каналізації, як на мене, не буде, дуже сумнівно», — підсумовує Олександр Соколенко.

Що думають у «Київводоканалі» про загрози від російських обстрілів Бортницької станції аерації, наразі невідомо. ТСН.ua надіслав інформаційний запит на підприємство і у разі отримання відповіді, опублікуємо їх позицію щодо ситуації довкола станції.