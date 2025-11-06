Апокаліптичний сценарій для Києва: як у місті готуються до повного блекауту та морозів

У Києві пояснили, як готуються до найгіршого сценарію / © ТСН.ua

Експерти знову роблять апокаліптичні прогнози для Києва: у разі посилення російських обстрілів та сильних морозів місту загрожує повний блекаут.

За словами Олександра Харченка, директора Центру дослідження енергетики, якщо у Києві буде відключено ТЕЦ і протягом трьох днів при температурі мінус 10°С і нижче немає перспективи відновлення, то Київ має оголошувати: а) злив води з будинків, б) евакуацію.

«Це так, щоб чесно відповідати. Якщо на ТЕЦ-5 чи ТЕЦ-6 зруйновані котли, і немає перспектив, що вони запрацюють в мінус 10°C за три дні максимум, то це ситуація техногенної катастрофи», — заявив Олександр Харченко.

ТСН.ua дізнавався, що думають з цього приводу у КМДА. Чи готове місто до можливої евакуації і хто рятуватиме будинки, щоб злити воду з будинкових системи опалення, щоб уникнути замерзання?

«У Києві вже, фактично, розгорнули загальну систему теплопостачання. Будинки або вже з теплом і житлові організації зараз налагоджують роботу будинкових систем після подачі теплоносія, або це ОСББ, ЖБК, відомчі будівлі тощо, які підключаються за індивідуальними заявками. Тобто технічна можливість оперативного підключення є, але рішення приймає орган правління будинку. Посилений режим і навантаження, в якому працює місто з часу повномасштабного вторгнення, не зникає ні на день. Відпрацьовуємо потенційні ризики, різні варіанти координації та взаємодії тощо.

Енергетики, керуючих компаній та інших житлових організацій мають чіткі інструкції в рамках оперативного штабу, що працює цілодобово. Житлові організації знають технічні характеристики будинків, які вони обслуговують. Процес зливання води з системи є одним із базових і першочергових протиаварійних кроків у разі, якщо є загроза відсутності опалення в будівлі», — пояснює ТСН.ua Петро Пантелеєв, заступник голови КМДА.

Він нагадав, що в січні цього року внаслідок пошкодження теплової мережі на вулиці Симона Петлюри для теплопостачання 6-ти житлових будинків були оперативно підключені до мобільних котелень.

Основну частину будинків тоді переключили на іншу ділянку для забезпечення теплопостачання, а ті шість будівель — обігрівали за допомогою мобільних котелень.