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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
656
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2 хв

Загроза з Білорусі: аналітик відповів, чи варто хвилюватися через російські навчання

Наразі загрози для наступу із сусідньої Білорусі немає, переконаний військовий аналітик з Азербайджану.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Наступ з Білорусі.

Наступ з Білорусі. / © ТСН.ua

На території сусідньої Білорусі російські війська імітують діяльність. Зокрема, задля того, аби Україна концентрувала свої війська на північному кордоні.

Про це заявив азербайджанський військовий аналітик Агіль Рустамзаде в проєкті “Мосейчук подкаст”.

З його слів, час від час росіяни будуть проводити навчання на території Білорусі, аби війська, які прикривають північ України, не смикалися звідти.

“Щоб знерухомлювати (українські - Ред.) війська. Щоб створити загрозу такому місту, як Київ, потрібно щонайменше 300-500 тисяч військ. На території Білорусії ми не бачимо формування ударного угруповання. Там 30-50 тисяч осіб прибувають, тренуються, відходять”, - наголосив експерт.

Загроза з Білорусі

Українські прикордонники наголошують, що Білоруський напрямок і далі залишається потенційно небезпечним для України. Зараз, за словами речника ДПСУ Андрія Демченка, на білоруській території не фіксується формування ударного угруповання для наступу з Білорусі, яке могло б становити пряму загрозу українському суверенітет.

Тим часом колишній радник з національної безпеки президента США Дональда Трампа Джон Болтон вважає, що Білорусь може стати ще однією загрозою для України. РБ — це плацдарм Путіна для наступу. Він також вважає, що навчання, які проводить Білорусь, — це спроба залякати Європу.

Зауважимо, що вересні 2025-го Росія разом з Білоруссю планують провести спільні стратегічні навчання “Запад-2025”. Під час них, кажуть у Мінську, будуть відпрацьовані «найсучасніші форми та способи застосування військ» з урахуванням ведення війни в Україні.

Дата публікації
Кількість переглядів
656
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