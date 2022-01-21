"Захворіють усі, хто ще не хворів": в Україні новий спалах коронавірусу, чого очікувати від "Омікрону"

"Захворіють усі, хто ще не хворів": в Україні новий спалах коронавірусу, чого очікувати від "Омікрону"

Через появу нового штаму "Омікрону" в Україні неофіційно кількість хворих може сягнути до 200 тисяч за добу, каже лікар Тарас Жиравецький.

Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) офіційно заявило про початок нового спалаху коронавірусу в Україні. Медична система вже готується до чергового навантаження через новий штам "Омікрон", появу якого вже підтвердили в багатьох регіонах нашої країни.

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Чого очікувати українцям від "Омікрону"? Чи можуть перехворілі і вакциновані повторно заразитися новим штамом і потрапити на лікарняне ліжко? Як розпізнати недугу, яка шириться усім світом, та чи витримають навантаження українські лікарні? Про це ТСН.ua розпитав лікаря, радника мера Львова з медичних питань Тараса Жиравецького.

Чого Україні чекати від "Омікрону"?

Ми сподіваємося, що цей штам буде такий, як у Великій Британії, і у нас буде мала кількість госпіталізацій. Що я зараз бачу: по-перше, дійсно, зараз так, як у Великій Британії заявили, що 10% населення буде хворіти повторно з "Омікроном". Це вже на 1 мільйон людей - 100 тисяч тих, хто раніше хворів. Тому достатньо багато людей, які вже хворіли на коронавірус, інфікувалися "Омікроном", і ще будуть такі випадки.

Друге питання: з тих, хто ще не хворів - захворіють усі. Проблема у тому, що ми не будемо тестувати, як Велика Британія, не будемо робити мільйон тестів вдень. Офіційно, якщо ми робитимемо 150-200 тисяч тестів, то ми можемо дійти до 40-50 тисяч нових випадків за добу, це - офіційна статистика, а неофіційна буде у кілька разів більшою. Неофіційно може бути від 100 до 200 тисяч інфікованих людей вдень по всій країні.

Ця тенеденція, що є зараз, це 2 тисячі госпіталізацій за добу, - немаленька цифра, і ми ще далеко до піку. Ми тільки набираємо оберти, тому, швидше за ве, може зрости кількість госпіталізацій від 3 до 5 тисяч за добу. Це на піку, а потім піде спад. В принципі, медична система мала б витримати.

Позитивна сторона "Омікрону" в тому, що він швидко минає, тобто це хвиля, яка дуже швидко наростає, так само швидко спадає. Але у нас ще є залишки "Дельта"-хвилі. Тобто "Дельта" до кінця не зникла і відповіно з цим у нас також виникають проблеми.

УНІАН

Який перебіг має новий штам коронавірусу "Омікрон"?

Спочатку нам, медикам, заявляли, щоб ми не хвилювались, адже "Омікрон" протікає легше. Але по тих пацієнтах, які зараз хворіють, я б не сказав, що у всіх так. Ті групи ризику, які були, і вони заразились вперше, то частина цих людей буде потрапляти до стаціонарів, у них буде проходити хвороба важче. А ті, які хворіли легко у перший раз, за моїми спостереженнями, вони і легше зараз хворіють, у них немає критичних ускладнень.

Можливо, у процентному відношенні важких пацієнтів буде значно менше, але наразі значно більше людей заражається - в 5 разів, а може й в 10 разів (порівняно з іншими хвилями, - ред.)

Також у лікарнях різко збільшується кількість хворих дітей. Єдиний "плюс", що діти некритично важче хворіють, ніж раніше. Важкість приблизно однакова.

Associated Press

Якщо людина місяць чи два тому перехворіла на "Дельту", чи може вона знову інфікуватися коронавірусом, уже "Омікроном"? Чи відомо вам про такі випадки?

У мене зараз є пацієнтка, яка у листопаді була в реанімації з "ковідом", потім у неї була постковідна пневмонія вдома, і зараз вона знову захворіла, у неї позитивні ПЛР і експрес-тести та класичні симптоми "Омікрону". Але у неї вже на 4 день С-реактивний білок - 80, і ми розуміємо, що вона є в зоні ризику.

Чи відомо вам про випадки, коли вакциновані люди повторно захворіли на COVID-19. Який перебіг захворювання?

Так, звичайно, багато вакцинованих людей хворіють повторно. Є ті, хто переносить хворобу легко.

Associated Press

Які є найпоширеніші симпотми "Омікрону"?

Основні симптоми "Омікрону", на які потрібно звертати увагу це:

сильна закладеність носу;

біль у горлі;

підняття температури;

біль у м'язах;

у деяких пацієнтів може бути діарея.

У багатьох людей, які хворіють повторно, нюх не зникає. А загалом симптоми "Омікрону" такі ж, як у грипу чи ГРВІ. Може бути головний біль через інтоксикацію організму і сильну закладеність носу. Якщо температура піднялась до 37,5 градусів, то варто зробити швидкий тест на коронавірус, бо за симптомами важко вгадати, чи це грип, чи "ковід".

"Омікрон" протікає, як "уханський" штам, котрий теж легко не протікав у багатьох людей. Від "уханського" штаму багато хворих потрапляло до реанімації і їх потрібно було лікувати. Тому сказати, що "Омікрон" за важкістю протікання - це як грип чи ГРВІ, не можна.

Що саме вплинуло на поширення "Омікрону" в Україні?

На це вплинуло все разом: і популярні гірсько-лижні курорти і корпоративи, дні народження, весілля, новорічно-різдвяні свята і міграція людей, так само спрацювала. Багато українців працювали за кордоном і повернулися додому на зимові свята. Якби люди менше контактували, вірус би менше поширювався. І "добило" цю ситуацію те, що ми відкрили школи для дітей, адже серед дітей "Омікрон" поширюється в 10 разів швидше, ніж "Дельта".

pixabay.com

Якщо "юридично" у нас всі зараз захворіють і здадуть тести, то у нас зараз зупинеться вся країна.

Нагадаємо, головний санлікар України Ігор Кузін прогнозує різкий стрибок захворюваності на новий штам коронавірусу "Омікрон". За його словами, близько 1 мільйона українців можуть захворіти вже в лютому.

За прогнозом ВОЗ, половина Європи захворіє на штам "Омікрон" протягом двох найближчих місяців

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