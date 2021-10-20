"Захворюваність зростає": Ляшко закликав збільшити темпи вакцинації

Міністр сказав, як можна перемогти пандемію.
Темпи вакцинації від коронавірусу потрібно збільшити щонайменше вдвічі. Про це заявив міністр охорони здоров'я під час робочої поїздки до Запоріжжя.
Про це йдеться у ТСН.Ранок 20 жовтня.
За словами Віктора Ляшка, минулого тижня щеплення зробили 762 тисячі людей. А країна при цьому спроможна задовольнити потребу у вакцинації в два рази більше. Також Ляшко зауважив, як тільки п'ять областей увійшли в "червону" зону, кількість щеплень там зросла на 100%.
В центрах вакцинації в Херсонській, Запорізькій, Одеській, Дніпропетровській і Донецькій областях вже кілька днів шалені черги.
У Запоріжжі напередодні відкрили ще три великі центри вакцинації. Там міністр вкотре наголосив – перемогти пандемію можна лише за допомоги масових щеплень.
“Зростає захворюваність, і ми бачимо, що іншого виходу, крім як робити щеплення, немає. Це єдиний варіант виходу з карантинних обмежень”, - сказав Віктор Ляшко.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.