Загибель двох військових на блокпосту біля Одеси: відомі нові шокувальні подробиці трагедії

Двоє військовослужбовців загинули через фуру, що наїхала на блокпост. Це сталося близько сьомої ранку на Одещині. Кермувальника вантажівки затримали, поліція відкрила кримінальне провадження.

Про це розповіла кореспондентка ТСН Олена Черняєва, яка побувала на місці ДТП.

Трагедія сталася на об’їздній дорозі неподалік Одеси, біля села Сухий Лиман. На узбіччі працював мобільний блокпост. Обставин ДТП нині не розголошують. Відомо лише, що фура збила двох військовослужбовців на дорозі.

Їм було тридцяти чотири і тридцять шість років. Один з них загинув миттєво, другого — намагалися врятувати лікарі швидкої. Але попри усі їхні намагання чоловік не вижив — травми були надто тяжкі. Водію вантажівки — 63. Його одразу ж на місці перевірили на вміст алкоголю в крові. Чоловік був тверезий. А от робив перерви на відпочинок, чи їхав вночі безупину — невідомо. Сам він сказав, що людей на дорозі просто не помітив. О сьомій ранку — тут лише сутеніло. Водія фури затримали, суд має обрати йому запобіжний захід.

«Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч 3 статтею 286 КК України. Максимальне покарання за цей злочин до 10 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами до 3 років», — каже заступник начальника відділу комунікацій ГУНП в Одеській області Олександр Лебецький.



Військові трагедію наразі не коментують. На місці загибелі військових одразу після аварії утворився величезний затор, згодом ситуація нормалізувалась.

