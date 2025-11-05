Загибель зірки крипторинку Кудо: що насправді сталось і куди подівся його спадок

Костянтин Ганіч

Його життя в блогах здавалось казковим — дорогі топові машини, тусовки, спорт, власний серйозний бізнес. Партнери і колеги із захватом спостерігали за його роботою. Йдеться про Костянтина Ганіча “Кудо” — зірку крипторинку.

Кудо заробляв на крипторинку не лише на власних коштах. Брав гроші в управління, тому масштаби його операцій були чи не найбільшими в Україні, принаймні у публічній площині. Проте, коли все обвалилось, Кудо попрощався з життям.

Про це йдеться у розслідуванні проєкту «Хапуга.ua».

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ДЕ $65 000 000 КУДО? ЧИ МОЖНА ПОВЕРНУТИ ГРОШІ ТА ХТО ЇХ ВИМАГАЄ ВЖЕ ЗАРАЗ? ХАПУГА.UA

Що відомо про обвал крипторинку у жовтні

У ніч з 10 на 11 жовтня крипторинки обвалилися, після заяви американського президента Дональда Трампа про можливі мита для Китаю.

«Унікальним його зробила швидкість і велика кількість так званих ліквідацій. Тобто, якщо ми говоримо про волатильність ринку, його злети і падіння, це абсолютно норма і до цього всі звикли. П’ятниця була визначальна саме тим, як багато інвесторів, не маючи достатнього капіталу, зробили занадто високі ставки і були примусово ліквідовані», — каже інвестор Дмитро Карпіловський.

«Тобто останній раз щось схоже було в березні 2020 року, коли відбувся ковід. Там також був каскад ліквідації, але там була сума ліквідації на 1,9 мільярдів доларів. А 10 було на 19 мільярдів доларів. Під закриття американської сесії відбулося це падіння. Тобто азіати навіть не встигли прокинутися, щоб щось зробити. Тобто був класно підібраний час. Сказати, що це було випадково, я так не скажу», — каже трейдер Ігор Порох.

Це означає, що трейдери, які торгували на біржі з кредитним плечем і зробили ставку на ріст ринку — в ту ніч залишилися без грошей.

Загибель Ганіча

11 жовтня Костянтина Ганіча знайшли мертвим в його розкішній «Ламборґіні». Офіційна версія — самогубство через матеріальні складнощі.

Поруч із загиблим був пістолет, а от про смартфон, який ймовірно зберігав доступ до гаманців — інформації немає.

Ця історія породила багато версій: не всі повірили у самогубство.

В одному з останніх інтерв’ю Ганіч розповідав про проєкт, який провалився через те, що його партнер вкрав величезну суму. Та наслідки довелося розгрібати саме Кудо — на нього посипались звинувачення і погрози.

Втім наразі і близькі друзі Ганіча, з якими ми спілкувалися, і головне — слідство, вважають що це все ж було самогубство.

Смерть криптотрейдера одразу супроводжувалося потоком новин — суми, які називали медіа просто шокують. Мовляв бізнесмен втратив від 30 до 60 мільйонів доларів.

Партнер по консалтинговій компанії і близький друг Кудо Владислав Гапанович переконаний, що ніхто не може знати, про яку суму йдеться і чи відбулася таки ліквідація позицій трейдера, бо цією інформацією володів тільки Кудо.

Втім насправді доступи до торгових акаунтів Костянтина мав не тільки він. І не тільки він знав, чи була ліквідація мільйонів його інвесторів. Це знали також і біржі. Слідчі в рамках карної справи за фактом загибелі трейдера вже напевно звернулись із офіційними запитами і до «Бінансу», і до біржі «ВайтБіт» — саме там, за даними наших джерел, міг крутити мільйонами Костянтин Ганич. Втім чи нададуть біржі відповіді, а може вже дали — відкрите питання.

Куди подівся спадок Ганіча

Саме питання про рух коштів на акаунтах Кудо — наразі дуже цікавить його заможних утаємничених інвесторів, що втратили мільйони.

За даними, які озвучив нам на умовах анонімності один із серйозних гравців ринку, гроші трейдеру приносили в тому числі посадовці: заносили готівку буквально в сумках.

Таку практику на українському крипторинку підтверджують і експерти у відкритих розмовах.

Сам Костянтин Ганіч в своїх інтерв’ю про те, у кого брав гроші в управління не говорив.

Клієнтів у Ганіча було чимало — сам трейдер цього не приховував, як і привабливі відсотки, які виплачував і суми, якими керував.

Тепер всі ті, хто віддавав сотні тисяч доларів в управління Кудо, шукають шляхи як повернути свої гроші. Команда фахівців з кібербезпеки та адвокації розповіла нам про те, що до них звернулися вже двоє колишніх клієнтів Костянтина Ганіча. Поки не наважилися стати клієнтами адвокатів та детективів з кібербезпеки, тож останні без імен потенційних підзахисних змогли розкрити деталі.

Виявляється жодних документів, договорів про інвестиції чи передачу грошей в управління клієнти трейдера не мають. Всі умови обговорювалися усно, або в переписці у месенжері.

Це типова історія для сірих грошей — вважають експерти. Такі інвестори і самі не зацікавлені в якихось юридичних угодах, бо кошти якими вони володіють — дуже сумнівного походження.

Довести в такому випадку щось у суді аби повернути кошти дуже складно.

Якщо врахувати, що інвестори не можуть довести законне походження капіталу, то і шлях до поліції для них закритий.

Відтак історія зі «спадком» Костянтина Кудо Ганича за місяць після його смерті — лише починається.

