Загинули Антоніна, її маленька Аделіна та 12-річна Анастасія: подробиці кривавого удару "Шахеда" на Київщині

На Київщині Росіяни вбили жінку, немовля та 12-річну дівчинку / © ТСН

Реклама

Росіяни атакували Київську область. Країна-терористка вбила жінку 1987 року народження, 6-місячне немовля та 12-річну дівчинку в селі Погреби Броварського району. Їхні тіла знайшли на місці пожежі в приватному будинку. Також у цьому районі росіяни вбили чоловіка.

Про це з місця події повідомляє кореспондентка ТСН Валерія Ковалінська.

«У звичайному житловому будинку Росія вбила 38-річну жінку з 6-місячною донькою і 12-річною племінницею. „Шахед“ прилетів просто у їхню кімнату. Також у будинку були чоловік жінки і дідусь дітей. Він нічого не пам’ятає і, щоб не думати про трагедію, просто прибирає речі», — зауважує кореспондентка ТСН.

Реклама

Чоловік загиблої, який втратив родину, розповів, що на момент трагедії вийшов на веранду. «Я нічого не пам’ятаю», — каже він.

Сусід загиблих розповів, що жінка та дитина мешкали в Києві. За його словами, в селі вони бували, бо вважали, що там спокійніше.

Сільський голова Зазимівської сільської ради, до складу якої входить село Погреби, Віталій Крупенко розповів, що російський дрон цілеспрямовано вдарив по житловому будинку.

«Він поцілив саме в ту кімнату, де перебували Зайченко Антоніна Володимирівна (1987 р.н.), її маленька донечка Негода Аделіна Ярославівна, якій було лише 6 місяців і 10 днів, та племінниця Негода Анастасія Романівна, 12-річна учениця Погребського ліцею. Внаслідок вибуху й пожежі вони загинули», — написав він у соцмережах.

Реклама

Наразі люди ліквідовують наслідки російської атаки.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН ДЕНЬ новини 22 жовтня. РФ ГАТИЛА ПО ЕНЕРГЕТИЦІ! Масштабні руйнування та загиблі!

Нагадаємо, у Броварському районі уламками смертельно травмовано чоловіка 1987 року народження.