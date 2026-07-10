У Києві прощаються з жертвами ракетного удару 6 липня: загинули цілі родини (відео)

Інна Кучер і Катерина Антюфєєва / © ТСН

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У Києві прощаються з жертвами російського обстрілу, який стався 6 липня. Зокрема, на Байковому кладовищі в останню путь проводжали Інну Кучер і Катерину Антюфєєву. Дівчата разом працювали в «Укренерго», були подругами та жили в одному будинку. Загалом того дня лише в Києві загинуло 19 людей, понад 70 зазнали поранень. На місці «прильотів» і досі прибирають уламки та намагаються отямитися ті, хто вижив.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Ігоря Бондаренка.

Прощання з двома подругами, яких убила Росія

Дві закриті труни стоять поруч у залі для прощання Байкового кладовища. Інна Кучер та Катерина Антюфєєва. Вони разом працювали, дружили і навіть жили в одному будинку. За гіркою іронією долі дівчата пішли в засвіти одночасно. Колеги загиблих не стримують сліз: «Це дійсно були люди, які щиро дбали про людей у компанії, в якій працювали».

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У ніч проти 6 липня російська балістична ракета влучила в багатоповерховий житловий будинок у Дарницькому районі столиці. Від прямого влучання Інна Кучер загинула на місці події. Її чоловік Олександр дістав тяжкі поранення і помер у кареті швидкої медичної допомоги дорогою до лікарні. В сусідній квартирі загинула їхня близька подруга — Катерина Антюфєєва. Разом з ними цей обстріл забрав життя ще дев’ятьох людей.

Розгрібання завалів: вивозять третій контейнер сміття

Багатоповерхівка на вулиці Урлівській того дня постраждала найбільше. Російська ракета поцілила в нижні поверхи та підвал, де намагалися сховатися від обстрілу місцеві жителі. Чотири дні потому тут досі безперервно розгрібають завали у зруйнованих квартирах і вивозять будівельне сміття.

Вікна, меблі, двері, домашній одяг — усе водночас перетворилося на суцільний непотріб. Місцевий житель Костянтин за допомогою скотчу намагається хоч якось зібрати до купи свою понівечену вибухом машину: «Це на кілька тижнів, поки йдуть дощі, а потім треба буде остаточно вирішити — продавати її чи ні».

Що далі робити з пошкодженим житлом, уже почали активно з’ясовувати спеціальні державні комісії. Професійні експерти детально досліджують ступінь руйнувань та загальну придатність будинку для життя. Місцевим мешканцям наполегливо радять тимчасово відселятися, доки будівельники посилюватимуть аварійні міжповерхові перекриття.

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Повторний «приліт» на Виноградар і завершення пошукових робіт

«Я живу на п’ятому поверсі в цьому будинку», — розповідає Наталія. Жінка намагається попри все залишатися у своїй квартирі, бо іншого житла у неї просто немає. Російська ракета по їхньому будинку на Виноградарі прилітає вже вдруге за час повномасштабної війни.

Наталія Соломенко, жителька пошкодженого будинку: «Будинок наразі перебуває в аварійному стані, у нас стіни повністю тріщать».

Дев’ятиповерхівка поруч лякає людей чорними проваллями. Кілька квартир після прямого влучання російської балістичної ракети повністю обвалилися вниз і забрали життя 8 жителів, серед яких — ціла родина з 12-річним хлопчиком.

Після кількох днів безперервних і виснажливих робіт рятувальники офіційно завершили пошуково-рятувальні операції на всіх пошкоджених локаціях столиці. Загалом внаслідок цього жорстокого російського удару по Києву в ніч проти 6 липня загинуло 19 людей, десятки залишаються під наглядом медиків.

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▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: РАКЕТА ОБІРВАЛА ЖИТТЯ двох подруг У МИТЬ! ІСТОРІЯ ДО СЛІЗ з Виноградаря!

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