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Загинув підполковник, є поранені: нові подробиці трагедії у райвідділі поліції у Рівному (фото, відео)
На території райвідділу поліції у Рівному стався вибух під час виконання службових обов'язків вибухотехніками. Загинув підполковник Микола Омельчук, троє поранених.
Підполковник поліції загинув, ще троє правоохоронців дістали поранення. Потужний вибух прогримів на території районного відділу поліції у Рівному.
На місце події одразу вирушили всі екстрені служби міста. Частину вулиці терміново перекрили для проведення першочергових слідчих дій.
Згодом офіційно повідомили: вибух стався під час виконання службових обов’язків працівниками вибухотехнічної служби.
Докладніше про трагедію розповідає кореспондентка ТСН Анна Махно.
Що відомо про вибух у Рівному
«Це жах просто! Все гриміло, стіни дрижали й стекла бряжчали!» — так рівняни згадують момент раптового вибуху в середмісті.
Наразі територію навколо місця події щільно огороджено. Правоохоронці пильно стежать, аби ніхто з сторонніх не заходив за сигнальну стрічку — тут тривають активні слідчі дії.
«Ось там працюють екстрені служби, частина вулиці перекрита. На території райвідділу поліції у Рівному прогримів вибух», — передає з місця події кореспондентка ТСН Анна Махно.
Місцеві жителі прилеглих будинків пригадують: ударна хвиля була надзвичайно потужною.
«Геть хата затрусилася і стекла! Ми ж тут поруч живемо, фух...» — ділиться очевидиця. «Дуже-дуже потужно! У нас у будинку 60 сантиметрів стіна — то так трухануло, бабахнуло добре!» — додає інший житель.
Що саме сталося, люди спершу не зрозуміли й подумали про найгірше.
«Почула звук скла — що летить скло десь. Я вискочила на вулицю, подивилася: люди ходять нормально, нічого не видно...» — розповідає містянка.
Подію одразу почали активного обговорювати в місцевих пабліках. Перше, про що подумали рівняни — була ворожа повітряна атака. Про те, що чули потужні вибухи, люди почали писати в соцмережах близько 16:00. На той момент сигналів повітряної тривоги в Рівному не лунало.
Невдовзі на цю вулицю одна за одною почали з’їжджатися оперативні служби.
«Я бачила, як дві пожежні неслися і три "швидких"... Шість чи більше, я нарахував, туди їхали й назад», — зазначає очевидиця. «Я то одразу зрозуміла, що в поліції, тому що почали зупинятися "швидкі" та пожежні машини», — пригадує інша жителька сусіднього будинку.
Загибель досвідченого вибухотехніка та розслідування ДБР
Уже невдовзі офіційно повідомили: вибух пролунав в адмінбудівлі райвідділу поліції. Попередньо один правоохоронець загинув, ще троє дістали поранення різного ступеня тяжкості.
Згодом з'ясувалося: усе трапилося безпосередньо під час виконання службових обов’язків працівниками вибухотехнічної служби.
Унаслідок детонації загинув 47-річний підполковник поліції Микола Омельчук. Він віддав службі 25 років життя та багаторазово їздив розміновувати деокуповані території України, повідомили у поліції.
«Упродовж багатьох років він виконував найскладніші й найнебезпечніші завдання із виявлення та знешкодження вибухонебезпечних предметів, ризикуючи власним життям заради безпеки інших», — зазначають колеги загиблого.
У полеглого поліцейського залишилися дружина, дві доньки та 5-річний син.
Водночас у Державному бюро розслідувань за фактом події вже відкрили кримінальне провадження за попередньою кваліфікацією — «Недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів».
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТЕРМІНОВО! Нововведення для КИЯН! ПЕРШИЙ ДЗВОНИК під ВИБУХИ! | ТСН 12:00 1 ВЕРЕСНЯ