Загинув підполковник, є поранені: нові подробиці трагедії у райвідділі поліції у Рівному (фото, відео)

Рівне / © ТСН

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Підполковник поліції загинув, ще троє правоохоронців дістали поранення. Потужний вибух прогримів на території районного відділу поліції у Рівному.

На місце події одразу вирушили всі екстрені служби міста. Частину вулиці терміново перекрили для проведення першочергових слідчих дій.

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Згодом офіційно повідомили: вибух стався під час виконання службових обов’язків працівниками вибухотехнічної служби.

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Докладніше про трагедію розповідає кореспондентка ТСН Анна Махно.

Що відомо про вибух у Рівному

«Це жах просто! Все гриміло, стіни дрижали й стекла бряжчали!» — так рівняни згадують момент раптового вибуху в середмісті.

Наразі територію навколо місця події щільно огороджено. Правоохоронці пильно стежать, аби ніхто з сторонніх не заходив за сигнальну стрічку — тут тривають активні слідчі дії.

«Ось там працюють екстрені служби, частина вулиці перекрита. На території райвідділу поліції у Рівному прогримів вибух», — передає з місця події кореспондентка ТСН Анна Махно.

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Місцеві жителі прилеглих будинків пригадують: ударна хвиля була надзвичайно потужною.

«Геть хата затрусилася і стекла! Ми ж тут поруч живемо, фух...» — ділиться очевидиця. «Дуже-дуже потужно! У нас у будинку 60 сантиметрів стіна — то так трухануло, бабахнуло добре!» — додає інший житель.

Що саме сталося, люди спершу не зрозуміли й подумали про найгірше.

«Почула звук скла — що летить скло десь. Я вискочила на вулицю, подивилася: люди ходять нормально, нічого не видно...» — розповідає містянка.

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Подію одразу почали активного обговорювати в місцевих пабліках. Перше, про що подумали рівняни — була ворожа повітряна атака. Про те, що чули потужні вибухи, люди почали писати в соцмережах близько 16:00. На той момент сигналів повітряної тривоги в Рівному не лунало.

Невдовзі на цю вулицю одна за одною почали з’їжджатися оперативні служби.

«Я бачила, як дві пожежні неслися і три "швидких"... Шість чи більше, я нарахував, туди їхали й назад», — зазначає очевидиця. «Я то одразу зрозуміла, що в поліції, тому що почали зупинятися "швидкі" та пожежні машини», — пригадує інша жителька сусіднього будинку.

Загибель досвідченого вибухотехніка та розслідування ДБР

Уже невдовзі офіційно повідомили: вибух пролунав в адмінбудівлі райвідділу поліції. Попередньо один правоохоронець загинув, ще троє дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Згодом з'ясувалося: усе трапилося безпосередньо під час виконання службових обов’язків працівниками вибухотехнічної служби.

Унаслідок детонації загинув 47-річний підполковник поліції Микола Омельчук. Він віддав службі 25 років життя та багаторазово їздив розміновувати деокуповані території України, повідомили у поліції.

«Упродовж багатьох років він виконував найскладніші й найнебезпечніші завдання із виявлення та знешкодження вибухонебезпечних предметів, ризикуючи власним життям заради безпеки інших», — зазначають колеги загиблого.

У полеглого поліцейського залишилися дружина, дві доньки та 5-річний син.

Водночас у Державному бюро розслідувань за фактом події вже відкрили кримінальне провадження за попередньою кваліфікацією — «Недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів».

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТЕРМІНОВО! Нововведення для КИЯН! ПЕРШИЙ ДЗВОНИК під ВИБУХИ! | ТСН 12:00 1 ВЕРЕСНЯ

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