Заяви Трампа про вибори в Україні та реакція Зеленського: що відомо

Трамп / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський відреагував на низку гучних заяв президента США Дональда Трампа, які той озвучив у недавньому інтерв’ю виданню Politico. Зокрема, Трамп заявив, що Україна має провести вибори, бо «вже не схожа на демократію», а також припустив, що Зеленському доведеться погодитися на територіальні поступки, оскільки він «програє».

Президент України вкотре повторив, що територіальних поступок агресору не буде, але висловив готовність провести вибори за умови гарантій безпеки від міжнародних партнерів.

Подробиці з Вашингтона від власної кореспондентки ТСН у Сполучених Штатах Ольги Кошеленко.

Трамп: «Використовують війну, щоб не проводити вибори»

Дональд Трамп у публічній риториці знову повернувся до теми, що «у вас немає карт». На тлі чуток про те, що США нібито хочуть дотиснути Україну на угоду з Росією до Різдва, президент США озвучив кілька старих закидів.

Перший стосувався виборів. Трамп заявив, що Зеленський нібито воює саме тому, що не хоче їх проводити.

«Вони використовують війну, щоб не проводити вибори, але, я думаю, що український народ мав би мати такий вибір. І, можливо, Зеленський переміг би. Я не знаю, хто переможе. Але у них давно не було виборів. Знаєте, вони говорять про демократію, але доходить до того, коли це вже не демократія», — каже Трамп в інтерв’ю Politico.

Зеленський: «Готовий до виборів, але потрібна безпека»

Володимир Зеленський заявив, що за крісло не тримається і готовий ініціювати зміни до законодавства, які дозволять провести вибори навіть під час воєнного стану. Але висунув ключову умову:

«Я готовий до виборів. Мало того, я прошу зараз — і заявляю це відкрито — Сполучені Штати Америки допомогти мені, можна разом з європейськими колегами, забезпечити безпеку для проведення виборів, і тоді наступні 60-90 днів Україна буде готова до проведення виборів. Я особисто маю на це волю і готовність», — сказав президент України.

Територіальні поступки

Без пояснення причин Трамп, який нещодавно називав Росію «паперовим тигром», оголосив — Москва «виграє», хоча б тому що значно більша за Україну. Президент США знову повернувся до вимоги віддати Донбас Путіну і заявив, що Зеленському доведеться погодитися на угоду.

Зі свого боку, Володимир Зеленський за останні дні кілька разів повторив, що територіальних поступок агресору не робитиме.

Узгодження мирного плану з Європою

Наразі українська сторона узгоджує з європейськими партнерами спільні пропозиції до американського мирного плану, який нині складається з 20 пунктів. Окремими документами виписані гарантії безпеки для України та план економічної відбудови.

Зеленський наголосив, що Європа також повинна мати право голосу у питаннях, які стосуються її безпеки, та пообіцяв якнайшвидше передати американцям узгоджений документ.

«Я думаю, що ми повинні зібратися ще раз з американськими колегами, які готують цей план. І далі: наступного тижня, я думаю, ми на рівні лідерів України і Європи проведемо дискусію з американськими колегами. Поки що не готовий сказати в якому форматі. Кожного дня ми будемо робити кроки вперед щодо готовності цього плану і інших документів», — каже Зеленський.

НАТО і критика Європи

Ще однією поступкою, яку вимагають від України, є відмова від членства в НАТО. Трамп в інтерв’ю заявив про це як про очевидність. Також США у своїй новій безпековій доктрині оголосили, що НАТО повинно припинити розширення, не узгодивши це з партнерами по Альянсу.

Президент США загалом розкритикував Європу, яка, на його думку, «багато говорить, але нічого не робить». Водночас, за словами Зеленського, погроз припинити продавати зброю для України в межах ініціативи Purl не звучало.

