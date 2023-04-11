Заінтригували і професійного кухаря: в Одесі влаштували дегустацію незвичних страв, якими годують бійців на передовій

Дегустацію фронтової кухні в Одесі влаштувала Чорноморська кулінарна сотня. Дівчата готують напівфабрикати та сухі страви для військових ще від 14-го року. Нині вирішили поділитися досвідом, аби долучити усіх охочих до кулінарного волонтерства та зібрати донати на продукти, йдеться в ТСН.

Безумовний хіт усіх часів ще від 14-го року – сушений борщ. Його найбільше люблять бійці і віддають належне навіть прискіпливі одеські матусі. “У нас даже відеозвіти були як вони готували ці борщики і казали що наче як дома побували”, - переконують дівчата.

Щоб зробити з запакованого напівфабрикату борщ- треба кілька літрів води, вогнище і двадцять хвилин часу – смачна гаряча перша страва готова. Якщо бійці не мають змоги розпалити вогонь, в меню є інші сублімовані страви. Як от – в’ялене куряче філе у спеціях, який можна взяти із собою. А ще – фруктові чіпси з яблук, бананів, апельсинів та лимонів. Або печиво та кекси тривалого зберігання. Рецепти відпрацьовані роками. Щоправда, робочих рук нині менше - на початку поралася сотня дівчат, а нині - десятеро.

Страви у пакетах легкі, зберігаються довго за будь-яких умов, і швидкі у приготуванні. Професійний кухар у захваті. “Якщо на професійній кухні це десь година-півтори, якщо дома, довше часом виходить дві-три години. А так все готове за двадцять хвилин і по смаковим, якостям, якщо б я не знав, що це з пакету, я б не повірив”, - переконує кухар Володимир.

Аби зібрати гроші на овочі, волонтерки нині проводять майстер-клас з приготування фронтового меню. Секрети приготування сублімованих страв цікавлять одеситів як ніколи, блекаути змусили. Сублімовані супи – порятунок для мешканців багатоповерхівок з електричними плитами. Коли світла нема, можна розігріти суп з пакета на туристичній горілці. “Морозка, знаю, що в багатьох просто пропала, саме тому, я думаю, що воно буде для повсякденного життя дуже корисно, коли в нас немає світла”, - каже одеситка Юлія.

На майстер-класах волонтерки сподіваються не лише зібрати донати, а і знайти нових помічників та помічниць у кулінарну сотню. Бо робочих рук мало, а запити від захисників ростуть.

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