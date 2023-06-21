Закарпатець, який бачив дрони лише на відео, взявся успішно їх ремонтувати: надсилає бійцям ще й бонусом

Збирати гроші на запчастини Євген не хоче, тож просить усіх, в кого є старі, зламані дрони пожертвувати їх бійцям

Ужгородця Євгена Ульчака не взяли до армії через важку хворобу та інвалідність і він вигадав, як допомагати бійцям в тилу, тепер ремонтує дрони для військових та виготовляє для них міні електростанції. Всього навчився сам, завдяки відео з Інтернету, бо ж до війни, каже, ці прилади хіба що бачив на фото та відео, йдеться в ТСН.

Зламані дрони 28-річний Євген отримує після тяжких боїв на передовій. Простріляні і побиті безпілотники ужгородець відновлює і знову відправляє на фронт. “Замінити якусь запчастину не важко. Найскладніше, коли йде пошкодження самої плати управління чи буває, що горять приймачі”, - розповідає Женя.

Допомагати військовим Євген почав після того, як його не взяли на фронт через тяжку хворобу. “У мене автоімунне захворювання, досить рідкісне і воно б’є по всьому організму. Мені сказали: «Куди? За тобою швидка не буде їздити»”, - пригадує молодий чоловік.

Аби допомогти бійцям, Євген брався за будь-яку роботу: робив окопні свічки, збирав піддони для окопів та передавав харчі. Коли знайомий військовий попросив відремонтувати дрон, Євген і гадки не мав, як його полагодити. “Дрони я бачив на відео, на фото… а в руках ніколи не тримав. Я кажу, що давайте присилайте, а там подивимося”, - пригадує Женя.

Почав вчитися за відео з Інтернету, а нині ремонтує вже по кілька дронів на день. Паралельно із відновленням коптерів почав збирати мініелектростанції. “Хлопці казали, що можуть сидіти в окопах 2-3 дні, тиждень і за той тиждень будь-який павербанк розрядиться, так само і телефон. Навіть рації… Ці станції дуже добре допомагають у таких ситуаціях”, - каже молодий чоловік.

Бачив дрони лише на відео, але взявся за ремонт – закарпатець успішно відновлює техніку бійцям

У планах Євгена - взятися за приціли нічного бачення. Але спочатку каже, треба накопичити для цього грошей, адже усі ремонти фінансує сам із родичами. “Якщо хоч одне життя буде врятовано, або дронами, або станціями – то я вже не дарма це роблю”, - переконаний Євген.

Збирати гроші на запчастини Євген не хоче, тож просить усіх, в кого є старі, зламані дрони пожертвувати їх бійцям, бо на фронті їх постійно не вистачає.

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