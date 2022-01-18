Закарпатський фермер по всьому світі закупив майже сотню оленів, щоб поповнити ними ліси Карпат

Закарпатський фермер по всьому світі закупив майже сотню оленів, щоб поповнити ними ліси Карпат

Вже за три роки тварин відпустять в дику природу.

Із Нової Зеландії, Австрії, Англії та Угорщини: у Національному парку на Закарпатті оселилися близько сотні оленів. Їх придбав місцевий підприємець. Поки тварини виростатимуть, радуватимуть туристів, а як досягнуть трирічного віку - їх випустять у навколишні ліси, аби відновити популяцію оленів у дикій природі.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

Майже сотня молодих оленів у національному парку Закарпаття оселилися кілька днів тому. До себе поки нікого не підпускають.

Оленів Юрій Тюх придбав за власні кошти, але скільки витратив, не зізнається. Розповідає, що шукав найкращих, тому купувати довелося у різних куточках світу. «Нова Зеландія, Англія, Австрія і Угорщина. Це селекційно відібрані олені. Селекція проводилася багато років», - розповідає фермер.

Коли тварини досягнуть трирічного віку, чоловік всіх випустить у дику природу. Бо популяцію Благородного оленя, переконує, потрібно рятувати.

«Все більше і більше мисливців є, більше нових технологій, як полювати. І хоч це національний парк, але це олені… вони не сидять на місці, вони мігрують по всіх Карпатах. Якщо тут заборонено стріляти, то стріляють у інших місцях», - переконує Юрій Тюх.

На Закарпаття привезли близько сотні благородних оленів | Новини України

Опікуватися дикими тваринами Юрій почав майже 5 років тому. Для їхньої реабілітації та збереження створив екопарк.

Леви та тигри потрапили сюди із зоопарків. Сірих вовків ще малими викупив у браконьєрів, а згодом придбав і кілька десятків копитних. Нині це одна з найпопулярніший локацій серед туристів. Оленяче ранчо, чоловік сподівається, стане наступною. Бо ж поки олені проживатимуть тут, туристи матимуть змогу їх провідувати. А за три роки вже з’явиться нове потомство.

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