Закарпаття - у жалобі: загинули щонайменше дев'ятеро бійців 128-ї гірсько-штурмової бригади

Герої загинули в боях на півдні України.

Закарпаття - у жалобі. Там прощаються з бійцями 128-ї гірсько-штурмової бригади.

Відомо про загибель щонайменше дев'ятьох військових.

Про це йдеться у випуску ТСН.19:30 за 2 вересня 2022 року.

У Закарпатській військовій адміністрації повідомили, що герої загинули в боях на півдні України.

У Мукачеві прощалися з командиром розвідувальної роти Василем Бабичем, якому було лише 26.

Щоб віддати шану командиру розвідроти та іншим полеглим героям, по всій області приспустили державні стяги, а в храмах усіх конфесій одночасно відслужили панахиди.

Нагадаємо, в районах населених пунктів Херсон та Енергодар точними ударами наших військ знищено три артилерійські системи противника, а також склад з боєприпасами та майже роту особового складу. Поранених вивезли в медичні заклади поблизу населеного пункту Борозенське Херсонської області. Через неналежний рівень медичної допомоги більшість окупантів померли від отриманих поранень.

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