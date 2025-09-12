"Захід–2025": як РФ і Білорусь готуються до війни з НАТО, а Трамп "фліртує" з Лукашенком

РФ і Білорусь проводять спільні навчання

Росія і Білорусь, не ховаючись, відпрацьовують наступ на Сувальський коридор — найкоротшу дорогу до Калінінграда землями Польщі та Литви.

Тим часом представник американського президента фліртує з Лукашенком у Мінську, а з авіаперевізника «Белавіа» зняті санкції в обмін на звільнення і вигнання з країни 52 політв’язнів. Щоправда, деякі з них геть не хотіли залишати Батьківщину, а один і не залишив.

Про це йдеться у матеріалі міжнародної оглядачки ТСН Яни Слєсарчук.

Що відомо про російсько-білоруські навчання

У ніч проти п’ятниці на контрольно-пропускних пунктах між Польщею і Білоруссю з’являється колючий дріт. Кордон повністю закривається — і на в’їзд, і на виїзд. Трикілометрова зона вздовж кордону заборонена для польотів — як у Польщі, так і в сусідній Литві. Так європейські держави відповіли на масштабні російсько-білоруські військові навчання з промовистою назвою «Захід–2025». У них беруть участь близько 18 тисяч солдатів, з них 5 з половиною тисяч — російські. Збираються випробувати і новий ракетний комплекс «Орешнік».

Ціль російсько-білоруських навчань ні для кого в Польщі не секрет. Йдеться про малозаселену ділянку на кордоні Польщі та Литви, захопивши яку, Росія проб’є прямий вихід до своєї Калінінградської області.

«Мета цих вправ, серед іншого, — відомий Сувальський коридор. Саме на нього розраховані симуляційні операції», — каже Дональд Туск, прем’єр-міністр Польщі.

Реакція Трампа на дрони в Польщі

Тим часом президент Сполучених Штатів, якого продовжують допитувати, що він думає про два десятки російських дронів, свідомо скерованих на територію держави НАТО, відповідає: це вони просто помилилися.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський наполягає — це складно назвати випадковістю.

Загравання з Білоруссю

Але напередодні, доки поляки готувалися перекривати кордон із Білоруссю, в Мінську приймали спеціального представника Сполучених Штатів. І Джон Кол на камери оголосив: з білоруських авіаліній «Белавіа» знято американські санкції.

У цей самий час литовський кордон перетинали 52 політв’язнів, яких утримували у в’язницях Білорусі. Серед них — 16 іноземних громадян. Президент Литви Ґітанас Науседа за шістьох своїх звільнених співгромадян подякував Трампу першим.

Щоправда, не всі звільнені білоруси, яких вітають в американському посольстві в Литві, з цим погоджуються. Адже тепер вони депортовані з власної країни. Журналістка Лариса Щирякова крізь сльози називає те, що з нею сталося, подвійною карою: спершу тюрма, тепер висилання з Батьківщини.

«Мені до звільнення залишалося 4 місяці. Пробачте, якщо я скажу щось неправильне, але я б хотіла вийти по строку і залишитися вдома», — каже вона.

А 69-річний Микола Статкевич на знак протесту проти незаконної екстрадиції просто відмовився перетинати межу з Литвою і кілька годин просидів у зоні між двома кордонами. Потім силовики забрали його до Білорусі. Доля опозиціонера наразі невідома.

Торгувати людьми білоруський диктатор уміє добре. Ще до початку повномасштабної російської війни він тероризував Польщу й Литву мігрантами, яких спеціально для цього завозив з проблемних держав Близького Сходу та Африки, а вже в Білорусі за допомогою силовиків створював для них фактичний коридор з Мінська, куди прилітали літаки, до лісу біля європейського кордону. І не випускав звідти. Цей тиск силовиків позаду та незвичні морози змушували знедолених людей буквально штурмувати кордон, а поляків і литовців зі свого боку — максимально його зміцнювати.

Тепер у Лукашенка новий етап — за поступливість і звільнення політв’язнів Трамп надсилає йому запонки в подарунок та вітає з днем народження.

Від хвилювання у білоруського постпреда в ООН Рибакова, який перекладає Лукашенкові американський лист, тремтять руки. Для маргіналізованого за останні роки білоруського диктатора ці знаки уваги набагато вигідніші, ніж для Трампа, який їх показує. Це потенційно так само легалізує Лукашенка на світових майданчиках, як Аляска — Путіна.

Та американські санкції далеко не так шкодять Мінську, як європейські. Тому тепер Лукашенко має сподіватися, що відпустивши ще більше в’язнів, він дочекається, коли Трамп тиснутиме на європейських партнерів. Йому є ким торгувати: у в’язницях досі залишаються понад тисячу людей, заґратованих з політичних мотивів.

