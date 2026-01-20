Лід на паркінгу / © ТСН

Водоспад, ковзанка і навіть сауна — і все це на одному паркінгу у Києві.

У той момент, коли більшість киян страждає від холоду, висотку на Печерську цілий тиждень заливало окропом.

Про це йдеться у матеріалі кореспондента ТСН Олександра Романюка.

Льодяні скульптури та автомобілі

Картина на паркінгу нагадує фільм-катастрофу: зі стелі ллється гарячий дощ, а поруч стоїть іномарка, що бампером намертво примерзла до підлоги. Власниця авто розпачливо фотографує «льодяну скульптуру». Світла на паркінгу немає, розетки залиті водою, тож розморозити машину — завдання із зірочкою.

Власник авто: «Я чесно не знаю [що робити]. Ми до такого не готувалися. А воно знайшло дірку — і все більше і більше».

Охоронець паркінгу Василь показує глибокі тріщини у бетоні. Вода, замерзаючи, буквально розриває фундамент. Ліфти не працюють уже тиждень — їх вимкнули, щоб уникнути короткого замикання.

Від бурульок до сауни

Ми спускаємося на нижні рівні паркінгу. На мінус 4-му — справжня ковзанка. Проїзд заборонено, а пішки йти — екстрим.

Олександр Романюк: «Це називається сходи. Ситуація не сильно відрізняється від вулиці».

Але справжній шок чекає вище. Крізь щільну гарячу пару мешканці ведуть нас до епіцентру аварії. Тут стоїть гул води, а видимість майже нульова.

«От ви бачите, які крайнощі. Внизу лід, а вище гаряча вода. Парадокс у тому, що ця вода не з нашого будинку! У нас самих гарячої води немає», — кажуть мешканці будинку.

Люди припускають: окріп ллється із ливнівок, куди він потрапив після великого прориву теплотраси посеред бульвару Лесі Українки.

Що кажуть комунальники

Мешканці почали бити на сполох ще 13 січня, але потрапили у замкнене коло бюрократії.

Київтеплоенерго: «У нас проривів немає».

Київводоканал: «Вода не наша».

КМДА та гарячі лінії: Жодної реальної реакції протягом тижня.

Тільки учора вночі текти перестало — комунальники нарешті почали латати трубу неподалік. У «Київтеплоенерго» підтвердили: пошкодження було через обстріли та перевантаження системи. Проте свою провину в затопленні будинку визнавати не поспішають — мовляв, потрібні «додаткові експертизи».

Страх піти під землю

Мешканці налякані. Паркінг, який мав бути укриттям, тепер небезпечний. Люди бояться за фундаментальну міцність будівлі.

Роман Передерій, юрист та мешканець будинку: «Цього всього б не сталося, якби хтось просто підняв трубку і перекрив воду! Десятки тисяч літрів окропу не лилися б сюди, а дійшли б до людей. Ми не можемо нічого сушити, бо світло дають на пару годин. Нам потрібна допомога міста та експертна оцінка — ми боїмося піти під землю».

Кияни кажуть: за роки війни звикли до викликів, які створює ворог, але не збираються миритися з недбалістю власних служб.

