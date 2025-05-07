Віднесла доньку у "вікно життя" після повістки: у Кропивницькому подружжя не може повернути дитину

У Кропивницькому батьки хочуть повернути немовля / © ТСН

Реклама

У Кропивницькому у «вікно життя» підкинули дитину. Але вже на другий день батьки опам’яталися і намагаються повернути дівчинку назад. Це єдиний публічний випадок, коли підкинуту дитину намагаються повернути в родину біологічні батьки. Матір, каже, що зробила це у психологічно не стабільному стані, що є наслідком післяпологової депресії.

Однак соціальна служба навіть заборонила батькам відвідувати дитину у медичному закладі. Виробили нове свідоцтво про народження, де фігурує прізвище Щаслива. То чи є шанс у Маргарити Щасливої знову стати Маргаритою Мазур, якою вона була при народженні — у матеріалі кореспондентки ТСН Ірини Маркевич.

Чому мати залишила дитину у «вікні життя»

Ця історія почалася з «вікна життя». Сюди поклали дівчинку, на вигляд їй було 2 місяці. Вона була гарно одягнена, доглянута, але при ній не було жодної записки або документу. Дівчинку залишили 4 лютого у о 18:30. Через 30 — секунд спрацювала сигналізація.

Реклама

Вікно життя, де залишили немовля / © ТСН

Лікарі одразу обстежили дитину — вона мала чудову вагу на свій вік і була цілком здорова. Проте, що нову пацієнтку звуть Маргарита у лікарні дізналися вже на наступний день, як дівчинку підкинули у вікно життя. Після того, як за нею приїхав тато і пояснив, що це жахлива прикрість.

Маргарита була бажаною другою дитиною. Її мама — Аліна, їй 27, батько — 28-річний Ярослав, і 4-річна сестра Аріна дуже чекали поповнення в родині. Маргарита народилася на Святвечір — 24 грудня.

Гендер-паті / © ТСН

Але перший місяць життя був для Аліни дуже складний. У чоловіка нічні зміни на роботі. Маргарита постійно плаче, не спить. Аліна не може налагодити грудне вигодовування, Маргарита не їсть з пляшечки. Старша донька хворіє. Допомогти нікому. У Аліни починаються панічні атаки. Вона розуміє, що з нею щось коїться. Знаходить телефони гарячої лінії психологічної допомоги, але не отримує її.

Не отримавши вчасно психологічної підтримки Аліна ще більше закривається, переживає. І у неї трапляється нервовий зрив у момент, коли чоловік отримав повістку і його забрали в центр комплектування.

Реклама

«Він єдиний годувальник сім’ї, єдина опора. Як землю з під ніг забирають і ти не розумієш що тобі робити далі. Чоловіка заберуть я не справлюсь. Я одна, що робити молока нема, з пляшечки вона не їсть, всі ці мислі», — каже жінка.

Родина Маргарити

Аліна з Маргаритою йде на прогулянку. Не повертається до пізнього вечора. Ярослав забирає Аріну з садочка приходить до дому, а там порожньо.

«Я прийшов до дому і перше, що я злякався — була відкрита квартира. Я за телефон — трубку ніхто не бере. Я не розумів, де вони, я не розумів, куди вони пішли», — каже Ярослав.

Аліна повертається перед комендантською годиною і не може пояснити, де Маргарита. І тільки через пів години, каже що віднесла її в пологовий і поклала у вікно життя.

Реклама

«Коли я це усвідомила, що я так зробила, я себе ненавиділа за це», — каже Аліна.

Ярослав чекає закінчення комендантської години і їде у пологовий.

В пологовому будинку підтверджують, що батьки відвідували дівчинку, ставилися до неї ніжно, піклувалися.

Батьки хочуть повернути дитину

Як повернути дитину, яку залишили у вікні життя? Родина одразу звернулася до місцеве управління з питань захисту прав дітей. Там розповідають, коли батьки відмовляються від дитини в пологовому будинку і пишуть відповідну заяву, у них є можливість впродовж 2 місяців повернутися і забрати немовля. Бо медичний персонал є свідками, що саме ця жінка народила дитину.

Реклама

Коли ж малюка залишають у «вікні життя», то повернутися за нею не можливо навіть зі свідоцтвом про народження. Доведеться через суд підтвердити біологічну спорідненість. І Ярослав з Аліною вже розпочали цю процедуру. А суд першої інстанції одразу дозволив відвідувати їм Маргариту, поки триває справа. Однак управління неочікуванно оскаржує це рішення — і дуже оперативно, каже адвокатка родини.

В управлінні з прав захисту дітей, переконують — поки не буде доведено, що Ярослав та Аліна біологічні батьки дитини, вони не можуть бути впевненими на 100% у їх батьківстві, тому і подали апеляцію.

Батьки дівчинки, які намагаються її повернути / © ТСН

«Залишається відсоток, який не дає нам бути впевненими в тому, що ці люди є біологічними батьками. На жаль, в практиці ми мали негативну історію, коли матір рідна продала дитину та особа підробила документи і та жебракувала з нею. Ми розуміємо, що так ймовірно вони є батьками, але 1 відсоток зі ста залишається невпевненість така», — кажуть там.

Керівниця управління з питань захисту прав дітей пояснює, суд має зобов’язати батьків пройти ДНК-експертизу. Якщо батьківство буде доведено — Маргарита повернеться в родину. Але цей процес може затягнутися. Маргарита в пологовому живе вже 4 місяць.

Реклама

Тим часом у дитини з’явилося нове свідоцтво про народження з новим прізвищем — Щаслива. У службі пояснюють — воно вигадане, таке прізвище дають усім дітям, підкинутим у «вікно життя» — і це звичайна процедура.

Батьки переживають, що поки триватиме судова справа, ДНК експертиза, їх Маргариту можуть віддати на усиновлення. Однак такий розвиток подій в управлінні з захисту з прав дітей — категорично відкидають.

Отже наразі батьки чекають, коли суд призначить ДНК-експертизу. Поки ж Аліна спілкується з психологом і визнає — ніколи не могла уявити, що післяпологова депресія, моральне та фізичне виснаження для неї може обернутися такими проблемами. Аліна мріє про момент, коли Маргарита повернеться до дому.

Це єдиний саме публічний випадок, коли батьки повернулися за дитиною, яку залишили у «вікні життя». Вперше Аліна сама написала про це у себе на сторінці. Українському судочинству відомо про ще одну справу, однак там батьки були категорично проти публічності. Їм знадобилося 7 місяців, аби довести своє батьківство і повернути дитину в родину. Маргарита вже 4 місяць росте в пологовому будинку без батьків.

Реклама

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Матір підкинула своє немовля! Тепер хоче забрати! А не віддають!!!