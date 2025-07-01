Жахливе вбивство українки та її донечки у Німеччині: нові подробиці з місця трагедії

Поліція Німеччини. / © Associated Press

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У місті Дорстен (федеральна земля Північний Рейн-Вестфалія) сталося подвійне вбивство. Уранці 30 червня жінка під час пробіжки виявила на лісовій стежці тіло 32-річної українки — воно лежало біля лавки. Спершу здалося, що жінка спить, однак після прибуття поліції з’ясувалося: вона мертва, з відкритою раною на потилиці.

Детальніше — в ексклюзиві ТСН.ua.

Неподалік, у кущах, правоохоронці знайшли тіло її доньки — дівчинці було 1 рік і 7 місяців. Вона загинула внаслідок жорстокого побиття.

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“Попередні висновки судово-медичної експертизи свідчать про застосування фізичної сили, яка, ймовірно, і стала причиною смерті”, — заявила речниця поліції Дорстена Рамона Герст.

Загиблі мешкали у притулку для біженців у районі Дорстен-Хольстерхаузен. Відомо, що родина була з України, однак звідки саме вони прибули та коли — наразі не повідомляється.

Того ж дня ввечері до місця злочину з’явився 16-річний хлопець, який зізнався у вбивстві. Його затримали. За попередніми даними, він — також українець і мешкав у тій самій установі, що й жертви. Поліція підтвердила, що він не є батьком дитини.

“Зараз ми маємо з’ясувати, який стосунок 16-річний підліток має до цього жахливого злочину та яку саме роль відіграв. Розслідування лише розпочалося, тож більше деталей надати не можемо”, — повідомила речниця поліції.

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Місцеві жителі шоковані. За даними RTL, сусіди описували загиблу як дбайливу й охайну матір, яка завжди мала все необхідне для дитини. Вони часто бачили її на дитячому майданчику разом із підозрюваним, тож припускають, що жінка йому довіряла.

Про 16-річного підлітка місцеві мешканці розповіли, що він поводився агресивно, часто вступав у конфлікти та раніше до нього вже викликали поліцію. Один зі свідків повідомив, що напередодні ввечері бачив на лавці у лісі жінку з дитиною та хлопцем — імовірно, саме вбивцю.

Поліція опитує свідків, аналізує речові докази й чекає на результати розтину, які можуть дати більше відповідей. Окремо правоохоронці перевіряють можливий зв’язок із попереднім нападом на жінку з дитиною, що стався на цій же стежці лише за три дні до вбивства.

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“МОТОРОШНІ ПОДРОБИЦІ ВБИВSTVА МАТЕРІ і НЕМОВЛЯ в Німеччині! Український ПІДЛІТОК у всьому зізнався”

Раніше Міністерство закордонних справ України офіційно підтвердило факт вбивства громадянки України 1992 року народження та її однорічної доньки в місті Дорстен, федеральна земля Північний Рейн-Вестфалія, Німеччина.