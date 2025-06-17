Жахливі руйнування в Києві та Одесі: усе про масовану атаку по Україні та її наслідки (фото, відео)

Зруйнований цілий під’їзд будинку у Солом’янському районі Києва

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Російська армія у ніч проти 17 червня вкотре масовано атакувала Україну ракетами і безпілотниками. Зокрема, ворог вгатив по Києву, Одесі та Запоріжжю. Найбільше дісталося столиці: там суттєво пошкоджені дві багатоповерхівки та постраждали десятки людей.

Усе про нічну російську атаку по Україні 17 червня читайте на ТСН.ua.

Атака на Київ

Близько опівночі під час повітряної тривоги у Києві прогриміли вибухи. У столиці працювала протиповітряна оборона по російських ракетах та безпілотниках. Згодом стало відомо про падіння «Шахеда» у Солом’янському районі міста. У різних районах Києва виникли пожежі. Влада інформувала про виклик медиків до Солом’янського, Дніпровського, Оболонського, Дарницького, Святошинського районів.

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Через ворожу атаку у приватному секторі в Голосіївському районі та в районі Червоного Хутора в Дарницькому районі відбулося вимкнення електроенергії через спрацювання автоматики. Там працюють бригади енергетиків.

Як повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, цієї ночі у столиці та на околицях ворог застосував 175 дронів, понад 14 крилатих ракет, щонайменше дві балістики.

«Характер пошкоджень — прямою наводкою на житлову забудову. Ракетами — від верхніх поверхів до підвального приміщення. Маємо справу з конченим ворогом», — написав Ткаченко в Мережі.

Загалом наслідки атаки були зафіксовані у 27 локаціях у Соломʼянському, Святошинському, Дарницькому, Дніпровському, Подільському та Оболонському районах.

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Солом’янський район: пошкоджені два житлові будинки. Виникла пожежа у п’ятиповерхівці. Був зруйнований цілий під’їзд ще одного житлового будинку. У цьому районі через атаку загалом зруйновані 40 квартир. Як повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, росіяни вдарили по дев’ятиповерхівці балістичною ракетою.

«Удар був настільки сильний, що ракета пройшла через усі дев’ять поверхів», — наголосив міністр.

Рятувальники ведуть розбирання завалів і пошук людей. З-під-завалів вдалося врятувати кількох осіб. Є інформація про п’ятьох зниклих безвісти. Влада розгорнула гуманітарний штаб (вул. Академіка Шалімова 9, а (школа № 67).

Святошинський район: пошкоджені житловий будинок і навчальна установа. Госпіталізовано чоловіка з опіками.

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Дарницький район: зафіксовано падіння уламків на двох локаціях. За однією адресою виникла пожежа. Був пошкоджений дитсадок, нежитлові будівелі. У цьому районі розгорнули гуманітарний штаб у Палаці культури «Дарниця» (вул. Геннадія Афанасьєва, 18).

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак опублікував відео того, як російський безпілотник влетів прямісінько у багатоповерхівку на Позняках.

Дата публікації 08:56, 17.06.25 Кількість переглядів 273 Безпілотник РФ влучив у багатоповерхівку в Києві: моторошне відео

Дніпровський район: пошкоджено промислову територію, уламок «Шахеда» застряг у стіні житлового будинку.

Подільський район: уламки дрона впали на відкритій місцевості без подальших наслідків.

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Оболонський район: пошкоджено авто, минулося без пожежі.

Унаслідок атаки також було пошкоджено гуртожитки Київського авіаційного інституту.

Постраждалі та загиблі в Києві

Внаслідок масованої атаки по столиці постраждали 60 людей. Відомо про 14 загиблих, серед яких опинився громадянин США.

Зруйнований будинок у Солом’янському районі Києва

Зруйнований будинок у Солом’янському районі Києва

Зруйнований будинок у Солом’янському районі Києва

Атака на Київську область

Російська армія атакувала Київську область дронами і ракетами різних типів. У регіоні працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі.

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У Вишгородському районі було поранено 55-річну жінку, пошкоджено приватний будинок.

У Фастівському районі пошкоджені приватний будинок, два автомобілі та господарські споруди.

У Броварському районі сталося загоряння даху приватного будинку. Також виникла пожежа господарської будівлі на території підприємства.

В Обухівському районі пошкоджено два приватні будинки та господарські споруди.

Обласна влада пообіцяла надати допомогу усім постраждалим, чиє майно було пошкоджено.

Атака на Одесу

Під час нічної атаки по Одесі ворог завдав удару по інклюзивному центру, де працювали з дітьми з особливостями розвитку. На щастя, люди в самому закладі не постраждали. Водночас пошкоджено будівлю дитсадка поруч.

«В історичній частині міста зафіксовано значні руйнування: будинки понівечені, а за деякими адресами все ще гасять пожежі. Інформація про загиблих наразі не надходила. Постраждалим надається вся необхідна допомога», — зазначив мер Одеси Геннадій Труханов.

Наразі на місці працюють екстрені служби. В місті розгортається оперативний штаб.

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За повідомленням очільника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера, через атаку на місто постраждали 17 людей. Серед них — вагітна та 17-річна дівчина. Є ймовірність, що під завалами ще можуть перебувати люди. За даними Клименка, в Одесі загинула одна людина. Як поінформував згодом Кіпер, під завалами знайшли тіло загиблої 60-річної жінки.

Руйнування в Одесі внаслідок атаки / © Олег Кіпер / Одеська ОВА

Руйнування в Одесі внаслідок атаки

Руйнування в Одесі внаслідок атаки

Руйнування в Одесі внаслідок атаки

Руйнування в Одесі внаслідок атаки / © Олег Кіпер / Одеська ОВА

Атака на Запоріжжя

Російська армія завдала щонайменше чотири удари по Запоріжжю. На території одного з підприємств спалахнула пожежа. Вибуховою хвилею вибило вікна у понад 50 помешканнях.

Загалом є руйнування на кількох підприємствах.

Також пошкоджені майже 30 гаражів у гаражному кооперативі.

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На щастя, минулося без постраждалих. На місцях працюють екстрені служби.

Наслідки атаки на Запоріжжя / © із соцмереж