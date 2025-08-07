- Дата публікації
Захоплення черкаського MacDonald`s: що відомо про стрільця та його мотиви
Правоохоронці не виключають, що причиною нападу військового на ресторан міг стати психічний стан стрільця.
Після затримання у Черкасах військовослужбовця, який сьогодні зранку влаштував стрілянину у Macdonald`s у центрі міста, правоохоронці висловили припущення, що він міг піти на такий злочин через свій психічний стан.
Водночас, як з’ясував ТСН.ua, на офіційному державному інтернет-порталі «Судова влада України» міститься інформація про мешканця Черкас, прізвище, ім’я та по батькові якого повністю збігаються з анкетними даними чоловіка, який влаштував стрілянину у черкаському ресторані.
Як виявилось, за 10 днів до стрілянини, у Черкасах суд розглядав справу про стягнення заборгованності за кредитним договором, відповідачем у справі зазначений громадянин, прізвище, ім’я та по батькові якого повністю збігаються з персональними даними стрільця.
У опублікованому рішенні зазначається, що відповідач після новорічних свят 2020 року взяв кредит у сумі 2 тис. грн., але згодом, через відсотки, з’явилась заборгованність у сумі 10 тис. грн.
Відповідач не з’явився на судове засідання, програв суд. Це сталось наприкінці липня нинішнього року.
Крім того, як зазначається у Єдиному реєстрі судових рішень, у грудні 2022 року суд задовольнив позов одного з великих банків, якому цей громадянин не повернув вчасно трохи більше 51 тис. грн.
Чи стали фінансові проблеми або психічний стан мотивом стрілянини — на це запитання правоохоронці відповідають, що з’ясовують всі обставини.
Нацполіція офіційно підтвердила стрілянину. Поліцейські евакуювали відвідувачів та персонал.
