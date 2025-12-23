Захотів захищати Батьківщину, але втік дорогою на фронт: в Україні суворо покарали “зека”-добровольця

В Україні покарали засудженого, який втік дорогою до військової частини / © ТСН.ua

Ярмолинецький районний суд Хмельницької області виніс вирок колишньому в’язню, який отримав шанс на волю через службу в ЗСУ, але втік дорогою на полігон. За ухилення від прийняття на військову службу за контрактом (ст. 336-2 КК України) чоловіка засудили до 6 років позбавлення волі.

Про це йдеться у вироку суду.

Шанс на свободу та підрозділ «Шквал»

Обвинувачений відбував покарання у Коломийській виправній колонії за крадіжку та порушення недоторканності житла. Коли до установи прибули представники ТЦК, він вирішив скористатися правом на умовно-дострокове звільнення (УДЗ) для військової служби за контрактом.

Суд задовольнив клопотання про УДЗ. У червні 2025 року чоловік погодився на посаду стрільця у штурмовому підрозділі «Шквал» однієї з військових частин.

Втеча через «поломку» авто

2 липня 2025 року за засудженим приїхав представник військової частини, щоб доправити його до місця служби у Дніпро. Проте подорож закінчилася на Хмельниччині.

Біля селища Ярмолинці автівка «Volkswagen Passat», якою перевозили новобранця, зупинилася через технічну несправність. Чоловік попросився вийти «на повітря», а скориставшись моментом, коли за ним не спостерігали, кинувся у лісосмугу і зник у невідомому напрямку. Вже наступного дня його затримали правоохоронці.

Вирок суду

У суді чоловік повністю визнав провину. Він заявив, що «щиро кається» і навіть висловив бажання спробувати мобілізуватися знову вже після нового вироку. Проте суд врахував його минулі судимості та рецидив злочинів.

Рішення суду:

За ухилення від служби суд призначив йому 5 років 6 місяців позбавлення волі.

До цього терміну додали невідбуту частину попереднього покарання.

Остаточний вирок: 6 років позбавлення волі.