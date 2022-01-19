Закидала яблуками та відлупцювала: у Львівській області на очах у дитини побились дві сусідки

Закидала яблуками та відлупцювала: у Львівській області на очах у дитини побились дві сусідки

Підозрювана на суді провини не визнала.

У м. Сокаль Львівської області побились дві сусідки. Одна із жінок пригрозила іншій звернутись до Служби у справах дітей, через це сусідка її відлупцювала.

Про це йдеться у вироку Сокальського районного суду Львівської області, повідомляє ТСН.ua.

За даними суду, у вересні 2020 року між жінками стався конфлікт. Нападниця вдарила потерпілу кулаком та розбила їй окуляри.

Підозрювана на суді провини не визнала. Вона розповіла, що конфлікт стався через те, що потерпіла пригрозила їй звернутись до Служби у справах дітей. Тоді жінки нібито кидались яблуками та лаялись, а дочка потерпілої нібито замахнулась на неї палицею. Вона переконувала, що не била потерпілу, оскільки на руках тримала дитину.

Потерпіла ж пояснила, що її сусідка на неї напала: вона закидала її яблуками та вдарила кулаком у щоку, через що в неї розбились окуляри. Слова потерпілої підтвердили свідки та висновок експертизи.

Суд визнав підозрювану винною за ч.1 ст.125 КК України. Вона повинна сплатити 850 грн штрафу та 908 грн судового збору. Також засуджена повинна сплатити потерпілій 2920 грн моральної та матеріальної шкоди.

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