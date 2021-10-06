Закидав камінням автівки та вдарив ножем копа: в Одесі штурмом взяли дебошира 

Проти нього розпочали кримінальне провадження за двома статтями.

В Одесі затримали 22-річного молодика, який під впливом наркотичних речовин вчинив колотнечу у дворі управління боротьби з незаконним обігом наркотиків.

Про це йдеться у ТСН.Ранок 6 жовтня.

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Спершу пошкодив камінням чотири автомобілі працівників поліції, а коли один з чоловіків спробував завадити йому - поранив його ножем у руку. Після чого забарикадувався в орендованій квартирі та погрожував правоохоронцям.

На місце прибули спецпризначенці та почали штурм з використанням травматичної зброї. Підозрюваного затримали та передали медикам. Проти нього розпочали кримінальне провадження за двома статтями — хуліганство та погроза або насильство до працівника правоохоронних органів.

“Поліцейські спробували зайти в середину приміщення і тоді підозрюваний кинувся на одного зі спецпризначенців та вдарив ножем у груди. Завдяки захисному спорядженню правоохоронець не постраждав. Для припинення протиправних дій поліцейськими було застосовано пристрій травматичної дії. Зловмисник отримав поранення у груди”, - сказала Любов Гордієвська, начальниця відділу комунікації ГУНП в Одеській області.

Новини України: в Одесі затримали чоловіка, який під наркотиками напав на поліцейських

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