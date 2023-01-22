“Закидуємо за шиворот їм”: попри навалу ворога, українські військові тиснуть їх на Харківщині

Українські артилеристи-реактивники із 92-ої механізованої бригади працюють на межі Харківщини з Луганщиною майже цілодобово, йдеться в ТСН.

“На ворожому боці техніка переміщається, ховають її. Останнім часом більше роботи стало, мабуть їм резерви підходять. Настають постійно на нас, доводиться постійно вдень і вночі працювати! Регулярно”, - кажуть бійці.

Вагома частина роботи бійців - влаштовувати зграї ворогів, що суне, пекло, на українській землі. “Ми в основном працюємо по колонах їхньої техніки, коли вони починають прорив. Що арта працює, що піхота”, - розказують військові.

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Друге,знащуще завдання реактивників 92-ої механізованої, - підтримувати вогневою міцюю своїх побратимів-піхотинців, що йдуть вперед. “Коли у нас є контрнаступ, то звичайно ми прикриваємо їх в наступі. Закидуємо далі, як кажуть, за шиворот їм”, - додають хлопці.

Залежно від конкретного завдання і дальність стрільби - дуже різниться. Навідник бойової машини твердить, що вгадати наперед, куди доведеться відвантажувати 122-во міліметрові реактивні ракети, нині просто нереально. Що ближча відстань, на яку летить український “Град”, то більша ймовірність, що вороги спробують накрити вогневу позицію наших реактивників. Аби вирахувати і вполювати розрахунок українського “Граду”, росіяни не шкодують ні зусиль, ані боєприпасів. “Різна артилерія по нам летіла - і пушки, і САУшки, і артилерія теж реактивна летіла. По нам багато що літало”, - розповідають бійці.

“Після кожного залпу чи відстрілу, одразу йдемо, або міняємо місце. Буває, що й не складаємось, одразу їдемо, пакет, нічого не згортаємо, бо можна не встигнути”, - пояснює водій реактивної установки Василь.

Останнім часом, кажуть наші військові, під час роботи артилерійських розрахунків, доводиться ще й уважно спостерігати за небом. Фронтова ворожа авіація до позицій наших реактивників, твердить військовий Дмитро, не дотягується, бо перетинати лінію фронту не наважуються. Натомість, у небі з’явилась інша загроза. “У армії захопників з’явилось дуже багато ударних дронів “Ланцет”. Вони несуть загрозу для нашої артилерії дуже велику. Нас ставлять для охорони”, - переконує він.

Розрахунок зенітної установки намагається ліквідувати будь-яку небезпеку у небі. “За неділю-півтори, вони більше намагаються якісь контрнаступальні дії. Але ми їх стримуємо, а деякі населені пункти ми навіть відбили. По-тихоньку звільняємо нашу землю”, - переконують бійці.

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