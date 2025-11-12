Закінчення тимчасового захисту у ЄС: що буде із українськими біженцями

У ЄС думають, що робити із біженцями з України / © facebook.com/dmsu.gov.ua

У Євросоюзі готуються завершувати тимчасовий захист українських біженців. Термін його дії спливає менш, ніж за півтора року. По тому долю майже п’яти мільйонів українців вирішуватимуть держави-члени. Але навряд чи вони запропонують принципово нові статуси.

Залишитися у ЄС зможуть насамперед ті, хто там працює чи навчається. Не планують виганяти й вразливі категорії. Наприклад, людей з інвалідністю чи пенсіонерів.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки «Радіо Свобода» в Брюсселі Зоряни Степаненко.

Що кажуть українці, які їдуть до ЄС

До Бельгії продовжують прибувати українці.

«Зібралася й приїхала — мені просто захотілося! Тому що там війна у нас іде і там важко з роботами, взагалі важко жити», — каже біженка з Хмельниччини Анжела Колесник.

Українці продовжують тікати від війни й бідності до Євросоюзу.

«Ми з сином взагалі чекали в машині, чоловік стояв у черзі. Приїхали десь о першій, здається, ночі. Ми трохи навіть поспали», — каже Наталія Левицька, біженка з Чернігова.

Родина Левицьких на початку вторгнення виїхала до Німеччини — найпопулярнішого напряму для українських біженців. У надії, що вдома стало безпечніше, згодом повернулися до рідного Чернігова. Але затрималися там лише на місяць.

У черзі є й ті, хто наважився їхати лише коли війна підібралася зовсім близько. Людмила з Запоріжжя — уперше в житті за кордоном. Сльози заважають їй говорити. Тому за маму головним чином відповідає донька, що на чотири роки раніше стала біженкою.

«Приліт був. Вікна повибивало», — розповідають жінки.

Помітні в черзі — юнаки віком до 22 років, наплив яких, після ухвалення в Україні закону, що відкрив і для них Європу, фіксують у багатьох країнах.

У 2027 році українці втратять тимчасовий захист у ЄС

Українці будують плани у Євросоюзі, який менш ніж за півтора року готується згорнути для них статус тимчасового захисту. Він чинний до березня 2027 року. Опісля не буде жодного загальноєвропейського підходу. Спроба домовитися про нього провалилася.

Таким чином доля чотирьох мільйонів семисот тисяч українців опиняється в руках держав-членів. Брюссель намагатиметься їх координувати: завеликі розбіжності спричинять внутрішню міграцію. Та зрештою кожна запровадить власні правила перебування українців. Це вже зробила Польща, яку в Єврокомісії за це називають «взірцем для наслідування».

“Якщо ви перебували під тимчасовим захистом упродовж 12 місяців, то можете легко перейти на трирічне тимчасове перебування у Польщі. І вони також сприятимуть цьому за допомогою спеціального застосунку, щоб було легко подати заявку на нього, без необхідності спеціальних заяв від роботодавця”, - каже спецпредставниця ЄС з питань українців Ілва Йоганссон.



Новий статус, який Польща пропонує майже мільйону українських біженців на своїй території, теж тимчасовий. І позбавляє деяких пільг, як-от права на безкоштовну медицину. Що робити з українцями після березня 2027 — думають у Німеччині, що прийняла їх рекордну кількість: майже мільйон двісті тисяч. Роботу там знаходять усе більше біженців. Та будівельники чи прибиральники після згортання захисту — зараз не мають шансів лишитися ні в Німеччині, ні в Чехії, що замикає трійку держав-лідерів за кількістю біженців з України. Вона наближається там до чотирьохсот тисяч.

У низці держав ЄС закривають притулки для розселення українців або роблять вимоги до їх проживання суворішими. Зокрема, в Нідерландах очікують, що працевлаштовані біженці своє муніципальне житло оплачуватимуть.

Готуються також після березня 2027-го розробити новий дозвіл для українців. А критерієм буде насамперед внесок у місцеву економіку й суспільство. І саме ним, вочевидь, керуватиметься більшість країн-членів ЄС, визначаючи долю мільйонів українців із невразливих категорій.

