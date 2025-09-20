Закінчення війни в Україні поки відміняється: експерт назвав головний сценарій

Колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов припускає, що найближчі 30 днів будуть непростими / © ТСН

Після того, як на цьому тижні окремі парламентарі висловилися щодо ймовірних термінів закінчення війни (за їхніми словами, вони можуть складати від 2 до 12 місяців), та після того, як російський президент Володимир Путін звільнив заступника керівника адміністрації президента РФ Дмитра Козака (останній начебто називав війну помилкою), колишній речник Генштаба ЗСУ та військовий експерт Владислав Селезньов в коментарі для ТСН.ua назвав головний сценарій щодо термінів, який може очікувати на Україну найближчим майбутнім.

«Російську армію цікавить повний контроль над всією територією України. Без варіантів. Заради цього і розпочиналася «спеціальна військова операція». Цікавив тотальний контроль, тому тішити себе ілюзіями не варто», — каже військовий експерт.

Та продовжує: «Нещодавно Путін та його посіпаки заявили, що жодних територіальних компромісів не варто чекати. І ці територіальні компроміси точно не дадуть підстав вважати, що російсько-українське протистояння може зупинитися».

На думку Селезньова, ключовий фактор, який впливає на позицію Путіна — це спротив української армії.

«А ключовий фактор, який впливатиме на перебіг подій — це ресурси. Допоки працюють ініціативи, завдяки яким наповнюється наше військо зброєю та боєприпасами, у нас будуть всі можливості відбивати всі атаки», — каже експерт.

Також на думку Селезньова, нещодавні заяви українських парламентарів щодо коротких термінів війни — це маячня.

«Жодна посадова особа не може сказати про те, коли ця війна закінчиться. Надто багато факторів впливає на тенденцію, на динаміку. Жодна людина, за виключенням Путіна, не може сказати, коли зупиниться російська агресія. Але і Путін є в цій ситуації заручником», — вважає Селезньов.

Та аргументує це так: «Зупинятись для нього означає прирікати себе на поразку. Будь-який інший варіант, крім капітуляції України, буде означати для Путіна поразку. Це буде означати його політичну та фізичну смерть. Тому війна буде і далі тривати. Єдиний вихід із цієї ситуації — капітуляція однієї зі сторін. Я ставлю на наш успіх. Незважаючи на дурнувату позицію американського очільника, ми маємо ресурси, поступово їх збільшуємо, щоб наша оборона посилювалася».

Попереду — нелегкі дні

Військовий експерт не виключає, що найближчими тижнями ситуація на фронті буде нелегкою, тому як зараз практично останні сухі та теплі дні.

«Я думаю, що динаміка щонайменше у найближчі 30 діб буде спостерігатись досить високою. Щодо подальших дій — тут багато чого залежить від нашої ефективної оборони. У російської армії ще є ресурси, це факт. Певні зміни у динаміці відбудуться через погодні умови. Але сподіватися на застій на полі бою — на це немає підстав. У росіян досить амбітні цілі і Путін досі перебуває в ілюзіях, що його армія силою зброї спроможна реалізувати бодай частину геополітичних планів Росії щодо України», — припускає Владислав Селезньов.

Плани Путіна щодо Одеси та Миколаєва

Окремо Владислав Селезньов висловився щодо можливого перебігу подій на півдні України.

«Пріоритетність ворожих планів щодо півдня України, щодо всієї лівобережної частини лишається актуальною. Росіяни можуть марити про все, що завгодно, але чи можуть досягнути результатів — щодо цього є абсолютно обґрунтовані сумніви», — каже колишній речник Генштабу.

Та пояснює: «Спроба у лютому 2022 року атакувати південне узбережжя України, Одеську, Миколаївську області, була приречена на поразку. Цього разу цілком ймовірно, що Путін про щось мріє, але у який спосіб він зможе реалізувати свої марення? Російський флот втратив надто багато ресурсів, щоб сподіватися на проведення ефективної морської десантної операції з метою захоплення Миколаєва чи Одеси. Плани є, але як їх реалізувати — мені здається, що на це питання відповіді немає і у очільника російського Генштабу».

