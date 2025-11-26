ТСН у соціальних мережах

"Закінчення" війни в Україні та криваві ракетні удари: Жданов пояснив, навіщо це Путіну

Військовий експерт Олег Жданов пояснив, чому під час розмов про “мир” в Україні росіяни влаштовують теракти у містах.

Фото автора: Карина Бондаренко Карина Бондаренко Фото автора: Марія Бойко Марія Бойко
Олег Жданов

Олег Жданов / © ТСН

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що росіяни навмисно здійснюють криваві ракетні удари по Україні під час чуток про можливе закінчення війни. Таким чином РФ хоче створити неможливі умови для проживання в Україні.

Про це він сказав в інтерв’ю ТСН.ua.

«Влаштовує терор цивільного населення. Сім влучань у житлові будинки в Києві, причому всі прямі влучання. Це не падіння уламків збитого „Шахеда“ чи ракети. І, найімовірніше, розрахунок був саме такий, як за теорією вірогідності, що однаково влучить — зниження „Шахеда“ на максимально малу висоту, і в будь-якому разі він влучить у якусь багатоповерхівку. Приблизно такий варіант я бачу, судячи з сьогоднішніх влучань», — пояснює військовий експерт.

Олег Жданов наголошує, що Росія влаштовує масовані удари під якісь політичні події.

«До речі, вчора пролунала заява від Кремля офіційно, що європейський план — він непридатний, антиконституційний щодо російської конституції, і вони його навіть не розглядатимуть. Тому Путін фактично цим ударом після такої заяви показав своє «фе» щодо тих перемовин, які йшли в Женеві цими вихідними», — каже військовий експерт.

Він додає, що напередодні атаки, ввечері 24 листопада, президент України Володимир Зеленський попереджав про те, що Росія може завдати удару найближчим часом, і закликав не нехтувати сигналом повітряної тривоги.

