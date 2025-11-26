- Дата публікації
"Закінчення" війни в Україні та криваві ракетні удари: Жданов пояснив, навіщо це Путіну
Військовий експерт Олег Жданов пояснив, чому під час розмов про “мир” в Україні росіяни влаштовують теракти у містах.
Військовий експерт Олег Жданов вважає, що росіяни навмисно здійснюють криваві ракетні удари по Україні під час чуток про можливе закінчення війни. Таким чином РФ хоче створити неможливі умови для проживання в Україні.
Про це він сказав в інтерв’ю ТСН.ua.
«Влаштовує терор цивільного населення. Сім влучань у житлові будинки в Києві, причому всі прямі влучання. Це не падіння уламків збитого „Шахеда“ чи ракети. І, найімовірніше, розрахунок був саме такий, як за теорією вірогідності, що однаково влучить — зниження „Шахеда“ на максимально малу висоту, і в будь-якому разі він влучить у якусь багатоповерхівку. Приблизно такий варіант я бачу, судячи з сьогоднішніх влучань», — пояснює військовий експерт.
Олег Жданов наголошує, що Росія влаштовує масовані удари під якісь політичні події.
«До речі, вчора пролунала заява від Кремля офіційно, що європейський план — він непридатний, антиконституційний щодо російської конституції, і вони його навіть не розглядатимуть. Тому Путін фактично цим ударом після такої заяви показав своє «фе» щодо тих перемовин, які йшли в Женеві цими вихідними», — каже військовий експерт.
Він додає, що напередодні атаки, ввечері 24 листопада, президент України Володимир Зеленський попереджав про те, що Росія може завдати удару найближчим часом, і закликав не нехтувати сигналом повітряної тривоги.
