Закінчення війни після гучних заяв США та України: експерт назвав тривожні сценарії

Після низки заяв президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського про шанси закінчення війни, багато українців, зокрема колишніх посадовців, поставили собі запитання про те, на яких умовах це відбудеться.

Наприклад, колишня заступниця міністра оборони Ганна Маляр про поточну ситуація висловилась п’ятьма реченнями: "Ну що? Пристебніть ремені. Ми злітаємо. На нас чекає захоплива подорож. Кінцева зупинка поки невідома".

В коментарі для ТСН.ua військовий експерт, колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов висловив думку, що зі всіх варіантів закінчення війни нереалістичний той, який передбачає заморожування.

"Я не бачу причин, підстав, умов, за яких може статись заморожування війни. Надто принципові відмінності в позиціях уряду України та уряду Росії щодо ставлення до цієї війни", — припускає експерт.

Свою позицію він аргументує так: "Де-факто зараз Дональд Трамп ставить нас на таку собі "розтяжку". Він щось обговорив з Путіним, якоїсь згоди досягли і ставлять нас перед фактом: буде заморожування чи буде мир, а від нас вимагають серйозних поступок. Але хто з українських політиків, при здоровому глузді, буде готовий йти на такий варіант? Відповідь очевидна — ніхто. Підстав для того, щоб Рада ухвалила фактично ультимативні вимоги, які намагається висунути нам Дональд Трамп — немає".

Який мир, коли атаки щодоби?

За словами Селезньова, певні кроки до миру можна побачити.

"Звісно, їх є чимало, зокрема — за лаштунками. Але говорити про якусь вірогідність зміни ситуації на фронті зараз я б не ризикнув. Про який мир чи прагнення до нього з боку Путіна може йтись, якщо над Україною щодоби пролітає понад сотню дронів? Я думаю, що все це (розмови про мир — Ред.) порожні балачки", — каже військовий аналітик.

Та пояснює: "На превеликий жаль, Трамп не демонструє якостей лідера країни демократичного світу. Війна не закінчиться за місяць, не закінчиться за три місяці. Я думаю, що нам і далі доведеться воювати. Сказати складно, як це буде — за підтримки Європи чи самотужки. Я розумію, що може статись певна стагнація щодо обсягів постачання озброєння та військової техніки".

Ворог не всесильний

Селезньов підкреслює, що єдиний варіант для нас — витискати ворога, нищити його, вихолощувати його зусилля.

"Де-факто зараз ворожа армія частково вихолостилась. Той наступальний потенціал, який ми бачили ще місяць тому — він зменшився. Ворог добряче пошматований, тому що ми ведемо оборонні дії. Для того, щоб сталось щось масштабне, у нас і у ворога потрібні бути ресурси. Чи є такі ресурси? Я їх не бачу. У разі наявності обидві сторони їх би використовували. Війна середнього рівня інтенсивності триває", — аналізує ситуацію експерт.

Та резюмує: "Ключовий фактор, який дає нам надію — стійкість наших Збройних сил. Якщо ми втратимо армію, то втратимо державу. Поки українська армія має можливість чинити спротив, а це фактор ресурсів, все у нас буде добре. Так, болісно, з втратами, смертями, але допоки ми чинимо спротив — ми живі. Там, де є спротив — там є надія. Ми вихолощуємо наступальний ресурс ворога".

Раніше повідомлялось про те, що експерти назвали дві дати припинення вогню в Україні.

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