Закінчення війни в Україні до 20 квітня: Жданов пояснив, чи можливо це

США все ще розраховують укласти угоду про перемир'я в Україні до Великодня, 20 квітня, поки Росія посилює удари по українських містах і подає сигнали, що вона не поспішає досягати угоди, пише Bloomberg із посиланням на джерела. Водночас у Білому домі визнають, що ці терміни можуть зміститися через “великі розбіжності” в позиціях сторін.

Тож чи реально укласти тимчасове перемир’я між Україною та Росією, чи потрібне воно, коли і як це може статися та скільки ще триватиме війна – про це в коментарі сайту ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

Закінчення війни 20 квітня: чому така дата

Заяви про сподівання на перемир’я в Україні до 20 квітня більше схожі на популізм, каже Олег Жданов.

“Особливо з боку спецпредставника президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа. Він фактично перебрав на себе обов'язки держсекретаря Сполучених Штатів, при цьому нівелювавши Марко Рубіо. Він дуже багато наговорив, але сьогодні, навіть виходячи з тих скупих даних стосовно ходу переговорів в Ер-Ріяді робочими групами Російської Федерації та України, то мова йде лише про тимчасове припинення вогню в Чорному морі і по енергетичних об'єктах”, – пояснив Олег Жданов.

Росія наполягає на припиненні вогню в акваторії Чорного моря і на відновленні зернової угоди. Україна – погоджується на припинення вогню в Чорному морі і наполягає на припиненні атак по енергетичних об'єктах.

“Так що, ні про яке 20 квітня, ні про яке всеосяжне припинення вогню я тут не чую. Може, вони не договорюють всієї правди. Але з тих даних, які є в відкритому доступі, мова йде про тимчасове перемир'я”, – зазначає експерт.

Чому навіть тимчасове перемир’я неможливе

Всеосяжного перемир'я на суходолі, на лінії бойового зіткнення в нинішніх умовах досягнути фізично неможливо, вважає Олег Жданов.

“Хоч що не робіть – майже мільйон осіб знаходиться в прифронтової зоні. І гарантувати, що ніхто з них не відкриє вогонь без залучення третьої сторони, яка би не просто контролювала, а яка би розвела протиборствуючі сторони, яка б взяла на себе відповідальність за виконання вимог припинення вогню – без цього вирішити це питання неможливо”, – пояснює Олег Жданов.

За його словами, для України немає ніякого сенсу в частковому перемир’ї.

“На жаль, я так розумію, що це тиск з боку з США. Трамп хоче просто, щоб ми припинили вогонь. Навіть американські політологи пишуть, що в Білому домі жодного плану немає, вони діють ситуативно. Трамп хоче, і він тисне – давайте припиняти вогонь, а там розберемося. Головне – перестати стріляти, щоб ніхто не вмирав. На жаль, так. Тому ми змушені були погодитися”, – каже Олег Жданов.

Які можуть бути наслідки тимчасового перемир’я

На його думку, Україні вигідне лише припинення атак по енергетиці, щоб зберегти нашу інфраструктуру.

“Росія наполягла на тому, що якщо припиняти вогонь, то довгостроково.

І спочатку Білий дім за це вчепився, розглядав такий варіант. А потім, скоріше за все, вони зрозуміли, що сьогодні це просто нереально – зупинити дві такі величезні армії, які ведуть активні бойові дії на лінії фронту в 1200 км”, – каже експерт.

Водночас Росії потрібна зупинка бойових дій, оперативна пауза. У ворога напружена ситуація з логістикою, укомплектуванням та підготовкою військ.

“Для них оперативна пауза була б дуже вигідною. Але ви ж уявляєте, що після 30 діб припинення вогню ми отримуємо плюс одну загальну військову армію в складі російських військ. Тому що їхня мобілізаційна система 35 – до 40 тисяч може видати на місяць. А якщо вони не будуть нести втрати, то це ж піде в плюс. Також заводи випустять якусь техніку і озброєння, яку зможуть відновити за цей місяць”, – пояснює Олег Жданов.

Він наголошує, що тимчасове 30-денне перемир’я – це найгірший сценарій для України.

“Але США наполягають, і ми йдемо на поступки і при цьому намагаємося захистити свою енергетику. До речі, дуже цікаве питання. От всі кажуть, перестати бити по інфраструктурі і енергетиці. А по житлових кварталах? А по інших об'єктах можна бити? Тобто “Шахеди” як летіли, так і будуть летіти. Хто дав чітке визначення того, де інфраструктурний об'єкт, де енергетичний об'єкт, а де об'єкти, по яким взагалі не можна бити? Кажуть, що ми повезли якийсь перелік цих об'єктів для ознайомлення. Я не дуже вірю, що Росія візьме їх до уваги. Вони їх візьмуть, але як першочергові чи пріоритетні цілі для ураження”, – каже Олег Жданов.

Чи закінчиться війна в Україні в 2025 році

Багато українців сподіваються, що після завершення перемовин в Ер-Ріяді війна в Україні закінчиться. Однак, за словами Олега Жданова, навіть про тимчасове перемир’я або про припинення атак по енергетиці з Росією домовитися неможливо.

Противник вже погодився на припинення ударів по енергетичній інфраструктурі, водночас не припиняв обстріли ні на день.

“І вони будуть продовжувати. Зараз Росія починає розгортати, особливо на базі Курської області, новітню інформаційну кампанію по дискримінації нашої держави і Сил оборони. Нібито ми там звірства робили, все разграбили, повбивали, згвалтували і таке інше. І я думаю, що таке буде не тільки стосовно Курська. Росія зараз по всьому світу буде знову кричати”, – каже Олег Жданов.

Якщо дива не станеться, Україну чекають роки війни

За словами експерта, в України сьогодні немає вибору. Ми будемо змушені закінчити війну військовим шляхом або повинне статися диво.

“У тому сенсі, що західний світ повинен повинен зайняти чітку позицію. Перестати боятися Росію. Це на межі фантастики. Знову ж таки, якщо нам надали необхідну кількість зброї, ми могли б вже давно вирішити це питання військовим шляхом. Але ні. Якщо Дональд Трамп каже, що “Путін – гарний хлопець”, якщо він в нього вірить, і він не хоче – він може, але не хоче застосовувати проти Росії реальні санкції, які б закінчили цю війну на умовах справедливого миру”, – каже Олег Жданов.

Він звернув увагу, що президент Володимир Зеленський першим озвучив фразу “справедливий мир”. Вона замінила в його формулюваннях “кордони 1991-го року”.

“Сьогодні “справедливий мир” згадують західні партнери, а наше керівництво каже вже про щось на кшталт “достойного миру”. Умєров сказав “достойний мир”. Що таке достойний мир? Про що йде мова? Так що, я не бачу іншого виходу, як військовий шлях. Дипломатичного шляху не проглядається до тих пір, поки США стоять на стороні Кремля, а Європа не може наважитися надати нам підтримку і зайняти чітку політичну позицію. Якщо дива не станеться, нас ще чекають роки війни”, – вважає Олег Жданов.

Коли закінчиться війна в Україні

Він нагадав, що керівник Головного управління розвідки України Кирило Буданов влітку у своєму інтерв’ю прогнозував, що війна триватиме до 2026-2027 років.

“Можливі періоди, коли будуть дуже активні бойові дії, як зараз. Можливі періоди, коли бойові дії будуть пригасати через виснаженість сторін. І можливе навіть на окремих ділянках тимчасове припинення вогню. Але я дуже сильно в останньому сумніваюся. Сама війна, вона зараз буде переходити в затяжний характер”, – вважає Олег Жданов.

Нагадаємо, соціологи дізналися, як українці оцінюють тимчасове перемир’я. Так, абсолютна більшість позитивно сприймає пропозицію про 30-денне припинення вогню, яка була висунута Росії після перших переговорів між Україною та США в Саудівській Аравії.

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