"Закінчення" війни в Україні та шок для Європи: західні експерти проаналізували, чого очікувати від Трампа

Новим президентом США став республіканець Дональд Трамп. Він виступив перед своїми прихильниками у Флориді з переможною промовою. Під час виступу він назвав себе 47-м президентом США.

Що про це думають експерти у Європі — у сюжеті кореспондентки "Радіо Свобода" Зоряни Степаненко.

В Європі у Трампа є фанати і вистачає критиків. Відкрито бажав йому успіху Віктор Орбан. А комісар з внутрішнього ринку ЄС, наприклад, пригадує, як президент Трамп погрожував вивести США з НАТО й відмовлявся допомагати членам Євросоюзу в разі збройного нападу на них. Можливо, його повернення до влади мотивує ЄС більше дбати про власну оборону, думають експерти.

"У нас проблема з досягненням значного прогресу у спільній обороні й тим, щоб реально допомогти Україні. Зараз у Брюсселі поширена теорія, згідно з якою перемога Трампа була би правильним шоком для ЄС, щоб згуртувати свої дії щодо України зокрема й узяти на себе набагато більший тягар. Ніхто не знає, чи насправді Трамп би кинув Україну, так би мовити, під автобус. Багато хто каже, що він би сприйняв це як ознаку слабкості Заходу й США й тому не зробив би цього", — каже Роланд Фроденштайн, засновник Brussels Freedom Hub.

Є й протилежні думки, що ґрунтуються на риториці Трампа. Зеленського називав “найбільшим продавцем в історії” і звинувачував, разом з адміністрацією Джо Байдена, у війні. Пропонував Україні позичати кошти. Обіцяв мир за добу й казав, що “чудово ладнає” з Володимиром Путіним. Тож деякі аналітики вважають: Трамп може підірвати військову допомогу Києву від найбільшого донора — США і підштовхнути до територіальних поступок.

"Він вважає, що американці втомилися від війни в Україні і підтримки Києва. Схоже, він хоче, щоб війна закінчилася за будь-яку ціну. Не виключено, що Трамп спробує укласти якусь угоду з Путіним у Москві через голови українців", — вважає Маркус Цінер, експерт "Німецького фонду Маршалла".

Нагадаємо, на виборах президента США Трамп здобув 277 голосів виборників із 270, необхідних для перемоги. Спікер Палати представників Майк Джонсон оголосив Трампа обраним президентом.

Також відомий журналіст Time Саймон Шустер описав, що означає для України перемога Трампа.

Раніше Трамп зробив заяву про війну.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ВИБОРИ США! ЗЛОЧИН ОКУПАНТІВ. ШАХЕДНА АТАКА. НОВИНИ ТСН на 6:00, 6 листопада

Читайте також: